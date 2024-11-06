Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc trong các dịch vụ tư vấn như: Tư vấn M&A, Tư vấn phát hành/chào bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu), Đại lý phát hành/Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn niêm yết, Tư vấn thoái vốn, Tư vấn cổ phần hóa …. theo phân công;

Phân tích/Đánh giá hiệu quả tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng mô hình tài chính liên quan đến dự án bao gồm dự phóng báo cáo tài chính, dòng tiền; phân tích khả thi dự án, phân tích khả năng trả nợ, định giá doanh nghiệp;

Tìm kiếm/ kết nối/xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy để cung cấp các dịch vụ của IB cho khách hàng;

Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp khác.

Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế/Tài chính/Chứng khoán /Kiểm toán tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên ứng viên đã có Giấy phép hành nghề Phân tích Tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và/hoặc chứng chỉ quốc tế (CFA, CPA,…);

Tiếng Anh: giao tiếp tốt và đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh đạt 405 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương.

Tin học: Thành thạo Tin học văn phòng;

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại các vị trí thuộc Phòng/Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, tín dụng doanh nghiệp, phân tích, đầu tư tại các tổ chức tài chính/công ty chứng khoán hoặc kinh nghiệm về kiểm toán, thẩm định giá.

Năng lực/Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày văn bản, thuyết trình tốt;

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc trung thực.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc

Chế độ được hưởng:

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Hồ sơ yêu cầu:

Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;

Danh sách và chi tiết thông tin, vai trò của ứng viên trong các thương vụ đã tham gia (nếu có)

Bản sao Bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm kết quả học tập và các loại văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)

Ứng viên click vào nút 'ỨNG TUYỂN' để gửi trước Mẫu thông tin ứng viên VCBS. Các hồ sơ khác có thể bổ sung sau.

Ngành nghề: Chứng khoán, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành có liên quan đến Kinh tế/Tài chính/Chứng khoán /Kiểm toán tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

Ưu tiên ứng viên đã có Giấy phép hành nghề Phân tích Tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và/hoặc chứng chỉ quốc tế (CFA, CPA,…);

Tiếng Anh: giao tiếp tốt và đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh đạt 405 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương.

Tin học: Thành thạo Tin học văn phòng;

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại các vị trí thuộc Phòng/Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, tín dụng doanh nghiệp, phân tích, đầu tư tại các tổ chức tài chính/công ty chứng khoán hoặc kinh nghiệm về kiểm toán, thẩm định giá.

Năng lực/Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày văn bản, thuyết trình tốt;

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc trung thực.

Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc

Chế độ được hưởng:

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Hồ sơ yêu cầu:

Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;

Danh sách và chi tiết thông tin, vai trò của ứng viên trong các thương vụ đã tham gia (nếu có)

Bản sao Bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm kết quả học tập và các loại văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)

Ứng viên click vào nút "ỨNG TUYỂN" để gửi trước Mẫu thông tin ứng viên VCBS. Các hồ sơ khác có thể bổ sung sau.

Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin