Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- VPBANK Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Xây dựng mối quan hệ và phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để tiếp cận nguồn Khách hàng từ Ngân Hàng Đối tác của AIA,tư vấn và giới thiệu các giải pháp tài chính và chương trình Bảo hiểm phù hợp đến Khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc Khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo
- Ghi nhận thông tin Khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp và chi nhánh ngân hàng.
- Phối hợp với Quản lý trực tiếp lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.
- Theo sát kế hoạch kinh doanh theo tiến độ tuần, tháng, quý và báo cáo cho Quản lý và RM.
- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để cùng phục vụ Khách hàng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
* ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Địa điểm: Ứng viên được phân bổ tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch phù hợp với nơi ở của ứng viên.
- Thời gian: 8AM – 5PM, Thứ 2 – Thứ 6

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Bán hàng, Tư vấn chăm sóc sức khỏe,...
- Từ 22 tuổi đến 35 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

* QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN:
LCB cạnh tranh 8,500,000 - 12,500,000 + Hoa hồng tháng/quý/năm
Phụ cấp đào tạo 6tr tháng đầu gia nhập
Hưởng hoa hồng từ 40tr doanh số bán, tỉ lệ hoa hồng lũy tiến
Thưởng tháng/quý/năm trên doanh số không ràng điều kiện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng.
Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm.
Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao.
Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm.
Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được trang bị iPad phục vụ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

