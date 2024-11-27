Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 36 Triệu

Mức lương 12 - 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính

- Tìm kiếm xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Thiết kế, tư vấn, cung cấp các sản phẩm Bảo vệ, Tích lũy, Đầu tư, Chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.

- Mời khách hàng tham dự và hỗ trợ các chương trình workshop, event, triễn lãm từ Sunlife nhằm quản bá thương hiệu và gia tăng kết nối khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên..

- Ứng viên có kinh nghiệm ngành sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính - bảo hiểm - dịch vụ…là 1 lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng & Xây dựng thương hiệu cá nhân.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định từ 12 Triệu + Thưởng: Tháng, Quý, Năm

- Phụ cấp cố định: 2 - 4 triệu/tháng.- Môi trường trẻ trung, và năng động; Văn phòng hiện đại chuẩn 5 sao.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 03 tháng

- Cơ hội học tập và phát triển bản thân, được tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế và thực chiến.

- Tưởng thưởng du lịch trong và ngoài nước hấp dẫn, chuẩn 5 sao

- Được tham gia các sự kiện triển lãm, workshop nghệ thuật.

- Thời gian làm việc linh hoạt.

- Được tham gia các khoá đào tạo đầy đủ từ ban đầu về chuyên môn công việc và cách tiếp cận, nhận và khai thác nguồn khách hàng mới.

- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

