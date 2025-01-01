Công việc Product Analyst/Research

Market Research (nghiên cứu thị trường) là quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thông tin liên quan đến thị trường, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, đối thủ cạnh tranh và thị trường kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng, thị trường, phát hiện thêm các cơ hội kinh doanh mới và lập chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo báo cáo từ The Business Research Company, dự đoán dịch vụ Nghiên cứu thị trường toàn cầu sẽ tăng đáng kể là 102,88 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 4,1%. Điều này cho thấy nghiên cứu thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả. Do nhu cầu thu thập và phân tích thông tin thị trường ngày càng cao, tuyển dụng Research đang gia tăng.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research mỗi tháng tháng, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Chuyên viên nghiên cứu thị trường có cơ hội làm việc trong nhiều ngành và môi trường làm việc khác nhau như marketing agency, công ty nghiên cứu thị trường, công ty tư nhân, các cơ quan chính phủ,... Bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như chuyên viên phân tích dữ liệu, trợ lý nghiên cứu, giám đốc nghiên cứu,… khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Tìm việc Market Research trở nên dễ dàng hơn nhờ sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường

2. Mức lương trung bình tuyển dụng Research

Tuyển dụng Research đang được ngày càng nhiều do sự quan trọng của vị trí này trong doanh nghiệp. Mức lương trung bình của Market Research dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Market Research Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Việc làm Market Research Intern 2.000.000 - 4.000.000 Việc làm Market Research Fresher 8.000.000 - 12.100.000 Việc làm Market Research Junior 11.100.000 - 17.600.000 Việc làm Market Research Senior 15.000.000 - 30.000.000 Việc làm Market Research Leader 46.000.000 - 53.400.000

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Market Research

Nhu cầu tuyển dụng Research ngày càng cao và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược sản phẩm, kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc của vị trí này cụ thể bao gồm:

Thu thập, nghiên cứu dữ liệu về thị trường: Nhân viên Market Research có nhiệm vụ chính là thu thập và nghiên cứu dữ liệu về thị trường cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Thông tin được thu thập rất đa dạng, bao gồm nhân khẩu học, hành vi tiêu dùng, mức chi tiêu và các hoạt động tiếp thị, quảng cáo. Nhân viên có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau như phỏng vấn trực tiếp, khảo sát trực tuyến, điền khảo sát giấy,...

Phân tích, đánh giá về kết quả dữ liệu nghiên cứu: Market Research tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Qua đó, họ xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng và dự đoán xu hướng ngành, làm cơ sở phát triển sản phẩm hoặc chiến lược mới.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất chiến lược: Sau quá trình khảo sát và phân tích dữ liệu, nhân viên Market Research sẽ tổng hợp các phát hiện thành báo cáo ngắn gọn, dễ hiểu. Từ báo cáo này, họ đưa ra những đề xuất chiến lược về phát triển sản phẩm và định hướng kinh doanh trong tương lai. Đồng thời, nhân viên cũng đề xuất các chiến lược truyền thông và tiếp thị, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường: Nhân viên Market Research có nhiệm vụ liên tục cập nhật các xu hướng và biến động của thị trường. Nhân viên cung cấp những hiểu biết quan trọng và dự đoán tiềm năng phát triển trong tương lai. Bằng cách sử dụng các kỹ năng chuyên môn, nhân viên phân tích thị trường hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược về kinh doanh và tiếp thị một cách hiệu quả.

Theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh: Nhân viên Market Research đảm nhận việc theo dõi và cập nhật liên tục kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó, giúp nhân viên đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu thị trường đối với kết quả kinh doanh. Nếu sau nhiều đợt phân tích, tiếp thị mà kết quả không cải thiện, doanh nghiệp có thể rà soát, phát hiện vấn đề và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để đạt được mục tiêu.

Nhân viên Market Research cần theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Market Research

Việc làm Market Research có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và ngày càng là vị trí được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng. Doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu đối với ứng viên để hoàn thành tốt công việc bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

Nhiều công ty sẽ yêu cầu ứng viên cần biết giao tiếp tiếng Anh căn bản.

Am hiểu và làm việc tốt với các loại dữ liệu để đảm bảo độ chính xác và tin cậy của thông tin thu thập và phân tích.

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành học liên quan.

Kiến thức đa lĩnh vực như: Toán học, xác suất thống kê, khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, tâm lý học, xã hội học, truyền thông, tiếp thị, …

Về kỹ năng:

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm xử lý dữ liệu giúp nhân viên tối ưu hóa quá trình nghiên cứu và phân tích để nâng cao hiệu quả trong công việc.

Kỹ năng quản lý thời gian: Tuyển dụng Market Research cần biết quản lý thời gian hiệu quả để duy trì năng suất làm việc trong môi trường bận rộn và nhịp độ cao. Nhân viên cần biết sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc, lên kế hoạch và lịch trình công việc hợp lý.

Kỹ năng phân tích: Tuyển dụng Research cần biết sử dụng thành thạo các phương pháp như phân tích dữ liệu, thống kê, nghiên cứu định lượng và định tính. Nhân viên cần xác định xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược phát triển dựa trên dữ liệu thu thập được.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả với đối tượng mục tiêu để nắm bắt nhu cầu và hành vi của họ. Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe tích cực để thu thập thông tin chính xác. Từ những thông tin thu thập, nhân viên Market Research cần biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng với các bộ phận liên quan để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Ngoài ra, nhân viên Market Research cần có tính cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm và tự giác.

Tuyển dụng Research cần có đủ bằng cấp, kỹ năng, kiến thức cần thiết cho công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Market Research nhiều nhất

Sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường dẫn đến tuyển dụng Research đang ngày càng nhiều, mở ra cơ hội cho các ứng viên. Khu vực tuyển Market Research nhiều ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM.

Tuyển dụng việc làm Market Research tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực phát triển kinh tế hàng đầu tại miền Trung, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng Research là điều cần thiết. Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng Research mỗi tháng ở các lĩnh vực kinh doanh, marketing, truyền thông, quảng cáo, sản xuất.

Mức lương cho công việc này dao động từ 5.000.000 - 19.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Đà Nẵng bao gồm các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu.

Tuyển dụng việc làm Market Research tại tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực phát triển kinh tế hàng đầu miền Bắc, sức cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn vô cùng gay gắt, doanh nghiệp cần tuyển dụng Research để phân tích thị trường về đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, ngân hàng, thực phẩm, đồ uống, game. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.00 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Hà Nội bao gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng.

Tuyển dụng việc làm Market Research tại TP.HCM

TP.HCM có nền kinh tế phát triển bậc nhất cả nước, chính vì vậy thị trường kinh doanh cũng vô cùng khắc nghiệt giữa nhiều doanh nghiệp từ lớn đến bé. Việc tuyển dụng Research để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh hiệu quả là điều quan trọng.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research mỗi tháng ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, thực phẩm, đồ uống, game, bất động sản. Mức lương cho công việc này dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở TP.HCM bao gồm các quận 1, quận 3, quận 2, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.

Tuyển dụng Market Research ở các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Tuyển dụng Research mới nhất đang ngày càng tăng cao, do sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp cần phải tuyển Market Research khiến việc triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Công việc này đang có nhiều tiềm năng phát triển, nhà tuyển dụng cũng đặt nhiều yêu cầu cho ứng viên mà bạn cần phải đạt được để có cho mình một công việc ổn định.