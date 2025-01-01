Công việc Product Analyst/Research

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 16 kết quả / Từ khoá "Product Analyst/Research"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Product Analyst/Research

-

Có 16 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APL Logistics Vietnam Company Limited
Tuyển Product Analyst/Research APL Logistics Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
APL Logistics Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội
Tuyển Product Analyst/Research Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Product Analyst/Research De Heus LLC làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 23/04/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tuyển Product Analyst/Research Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,800 USD
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Frasers Property Vietnam
Tuyển Product Analyst/Research Frasers Property Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Frasers Property Vietnam
Hạn nộp: 24/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Asia Plus Vietnam Co., Ltd (Q&me)
Tuyển Product Analyst/Research Asia Plus Vietnam Co., Ltd (Q&me) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,000 USD
Asia Plus Vietnam Co., Ltd (Q&me)
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietcap Securities Joint Stock Company
Tuyển Product Analyst/Research Vietcap Securities Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietcap Securities Joint Stock Company
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Product Analyst/Research First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,300 USD
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IFM RESEARCH
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH IFM RESEARCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH IFM RESEARCH
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Product Analyst/Research Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 05/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Market Research

Market Research (nghiên cứu thị trường) là quá trình thu thập, phân tích và diễn giải thông tin liên quan đến thị trường, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, đối thủ cạnh tranh và thị trường kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng, thị trường, phát hiện thêm các cơ hội kinh doanh mới và lập chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo báo cáo từ The Business Research Company, dự đoán dịch vụ Nghiên cứu thị trường toàn cầu sẽ tăng đáng kể là 102,88 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 4,1%. Điều này cho thấy nghiên cứu thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả. Do nhu cầu thu thập và phân tích thông tin thị trường ngày càng cao, tuyển dụng Research đang gia tăng.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research mỗi tháng tháng, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Chuyên viên nghiên cứu thị trường có cơ hội làm việc trong nhiều ngành và môi trường làm việc khác nhau như marketing agency, công ty nghiên cứu thị trường, công ty tư nhân, các cơ quan chính phủ,... Bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như chuyên viên phân tích dữ liệu, trợ lý nghiên cứu, giám đốc nghiên cứu,… khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Tìm việc Market Research trở nên dễ dàng hơn nhờ sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường
Tìm việc Market Research trở nên dễ dàng hơn nhờ sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường

2. Mức lương trung bình tuyển dụng Research

Tuyển dụng Research đang được ngày càng nhiều do sự quan trọng của vị trí này trong doanh nghiệp. Mức lương trung bình của Market Research dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Market Research

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Market Research Intern

2.000.000 - 4.000.000

Việc làm Market Research Fresher

8.000.000 - 12.100.000

Việc làm Market Research Junior

11.100.000 - 17.600.000

Việc làm Market Research Senior

15.000.000 - 30.000.000

Việc làm Market Research Leader

46.000.000 - 53.400.000

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Market Research

Nhu cầu tuyển dụng Research ngày càng cao và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược sản phẩm, kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc của vị trí này cụ thể bao gồm:

Thu thập, nghiên cứu dữ liệu về thị trường: Nhân viên Market Research có nhiệm vụ chính là thu thập và nghiên cứu dữ liệu về thị trường cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Thông tin được thu thập rất đa dạng, bao gồm nhân khẩu học, hành vi tiêu dùng, mức chi tiêu và các hoạt động tiếp thị, quảng cáo. Nhân viên có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau như phỏng vấn trực tiếp, khảo sát trực tuyến, điền khảo sát giấy,...

Phân tích, đánh giá về kết quả dữ liệu nghiên cứu: Market Research tiến hành tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Qua đó, họ xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng và dự đoán xu hướng ngành, làm cơ sở phát triển sản phẩm hoặc chiến lược mới.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất chiến lược: Sau quá trình khảo sát và phân tích dữ liệu, nhân viên Market Research sẽ tổng hợp các phát hiện thành báo cáo ngắn gọn, dễ hiểu. Từ báo cáo này, họ đưa ra những đề xuất chiến lược về phát triển sản phẩm và định hướng kinh doanh trong tương lai. Đồng thời, nhân viên cũng đề xuất các chiến lược truyền thông và tiếp thị, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường: Nhân viên Market Research có nhiệm vụ liên tục cập nhật các xu hướng và biến động của thị trường. Nhân viên cung cấp những hiểu biết quan trọng và dự đoán tiềm năng phát triển trong tương lai. Bằng cách sử dụng các kỹ năng chuyên môn, nhân viên phân tích thị trường hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược về kinh doanh và tiếp thị một cách hiệu quả.

Theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh: Nhân viên Market Research đảm nhận việc theo dõi và cập nhật liên tục kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó, giúp nhân viên đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu thị trường đối với kết quả kinh doanh. Nếu sau nhiều đợt phân tích, tiếp thị mà kết quả không cải thiện, doanh nghiệp có thể rà soát, phát hiện vấn đề và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để đạt được mục tiêu.

Nhân viên Market Research cần theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh
Nhân viên Market Research cần theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Market Research

Việc làm Market Research có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và ngày càng là vị trí được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng. Doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu đối với ứng viên để hoàn thành tốt công việc bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

  • Nhiều công ty sẽ yêu cầu ứng viên cần biết giao tiếp tiếng Anh căn bản.

  • Am hiểu và làm việc tốt với các loại dữ liệu để đảm bảo độ chính xác và tin cậy của thông tin thu thập và phân tích.

  • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành học liên quan.

  • Kiến thức đa lĩnh vực như: Toán học, xác suất thống kê, khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, tâm lý học, xã hội học, truyền thông, tiếp thị, …

Về kỹ năng:

  • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm xử lý dữ liệu giúp nhân viên tối ưu hóa quá trình nghiên cứu và phân tích để nâng cao hiệu quả trong công việc.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Tuyển dụng Market Research cần biết quản lý thời gian hiệu quả để duy trì năng suất làm việc trong môi trường bận rộn và nhịp độ cao. Nhân viên cần biết sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc, lên kế hoạch và lịch trình công việc hợp lý.

  • Kỹ năng phân tích: Tuyển dụng Research cần biết sử dụng thành thạo các phương pháp như phân tích dữ liệu, thống kê, nghiên cứu định lượng và định tính. Nhân viên cần xác định xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược phát triển dựa trên dữ liệu thu thập được.

  • Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả với đối tượng mục tiêu để nắm bắt nhu cầu và hành vi của họ. Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe tích cực để thu thập thông tin chính xác. Từ những thông tin thu thập, nhân viên Market Research cần biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng với các bộ phận liên quan để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Ngoài ra, nhân viên Market Research cần có tính cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm và tự giác.

Tuyển dụng Research cần có đủ bằng cấp, kỹ năng, kiến thức cần thiết cho công việc
Tuyển dụng Research cần có đủ bằng cấp, kỹ năng, kiến thức cần thiết cho công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Market Research nhiều nhất

Sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường dẫn đến tuyển dụng Research đang ngày càng nhiều, mở ra cơ hội cho các ứng viên. Khu vực tuyển Market Research nhiều ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM.

  • Tuyển dụng việc làm Market Research tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực phát triển kinh tế hàng đầu tại miền Trung, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng Research là điều cần thiết. Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng Research mỗi tháng ở các lĩnh vực kinh doanh, marketing, truyền thông, quảng cáo, sản xuất.

Mức lương cho công việc này dao động từ 5.000.000 - 19.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Đà Nẵng bao gồm các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu.

  • Tuyển dụng việc làm Market Research tại tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực phát triển kinh tế hàng đầu miền Bắc, sức cạnh tranh giữa các công ty, tập đoàn vô cùng gay gắt, doanh nghiệp cần tuyển dụng Research để phân tích thị trường về đề ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, ngân hàng, thực phẩm, đồ uống, game. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.00 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở Hà Nội bao gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng.

  • Tuyển dụng việc làm Market Research tại TP.HCM

TP.HCM có nền kinh tế phát triển bậc nhất cả nước, chính vì vậy thị trường kinh doanh cũng vô cùng khắc nghiệt giữa nhiều doanh nghiệp từ lớn đến bé. Việc tuyển dụng Research để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh hiệu quả là điều quan trọng.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng Research mỗi tháng ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, quảng cáo, thực phẩm, đồ uống, game, bất động sản. Mức lương cho công việc này dao động từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở TP.HCM bao gồm các quận 1, quận 3, quận 2, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.

Tuyển dụng Market Research ở các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng
Tuyển dụng Market Research ở các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Tuyển dụng Research mới nhất đang ngày càng tăng cao, do sự gia tăng của ngành Nghiên cứu thị trường. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp cần phải tuyển Market Research khiến việc triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Công việc này đang có nhiều tiềm năng phát triển, nhà tuyển dụng cũng đặt nhiều yêu cầu cho ứng viên mà bạn cần phải đạt được để có cho mình một công việc ổn định.