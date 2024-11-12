Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Product Analyst/Research Với Mức Lương Thỏa thuận

● Phụ trách nhóm sản phẩm được phân công (sản phẩm network) để chủ động nghiên cứu nắm bắt về sản phẩm, công nghệ.

● Xây dựng giải pháp thích hợp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

● Phân tích mạng lưới khách hàng để Tìm kiếm những cơ hội mới, đánh giá nhu cầu, phát triển thị trường.

● Cung cấp phản hồi về các cơ hội thị trường mới, các giải pháp kinh doanh và các cơ hội sản phẩm

● Lên kế hoạch marketing, xây dựng kênh bán hàng và chăm sóc khách hàng đối với sản phẩm mà mình quản lý

● Xây dựng kế hoạch kinh doanh của sản phẩm theo từng giai đoạn (Quý, Năm)

● Chuẩn bị tài liệu và tham gia tổ chức các buổi workshop, hội thảo,... để thuyết trình về sản phẩm,giải thích các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

● Tương tác với khách hàng, trao đổi với các kỹ sư để đánh giá nhu cầu sử dụng thiết bị, xác định các yêu cầu cần có ở sản phẩm.

● Lên kế hoạch, đề xuất các chiến lược nâng cấp sản phẩm/dịch vụ để phù hợp hơn với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

● Trực tiếp tham gia vào công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm/dịch vụ.

● Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng, thị trường tiềm năng có nhu cầu trang bị hệ thống mạng WAN/Security/Cloud/Wireless/4G,5G

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Marketing, Ngoại Thương, CNTT, Ngoại ngữ,...

● Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty công nghệ.

● Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết.

● Ưu tiên có kiến thức về các sản phẩm và giải pháp của hãng thiết bị viễn thông như: Peplink,Ligowave, Edgecore, IgniteNet, Mimosa, Replify,...

● Có kiến thức về chính sách và quy trình của các nhà phân phối và các hãng là một lợi thế.

● Kỹ năng tư vấn, thuyết trình về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ phụ trách.

● Trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc với áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK Thì Được Hưởng Những Gì

● Cơ hội gia nhập đơn vị hiện đang là top 3 trên thị trường về Cân bằng tải, SDWAN, Truyền Dẫn Không dây, 4G 5G.

● Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.

● Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.

● Được hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của công ty. ∙ Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.

● Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

● Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn của từng vị trí/cấp bậc.

● Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao.

● Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ...∙ Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao Động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

