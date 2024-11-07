Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Product Analyst/Research Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế kiến trúc sản phẩm: Phân tích và xây dựng các kiến trúc sản phẩm dựa trên các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính ổn định, mở rộng và linh hoạt của hệ thống.

Phát triển chiến lược kiến trúc: Xác định và đề xuất các giải pháp kỹ thuật chiến lược nhằm cải tiến kiến trúc sản phẩm hiện tại và phát triển sản phẩm mới.

Làm việc với đội ngũ phát triển: Hỗ trợ đội ngũ kỹ sư phần mềm và đội UI/UX trong việc thực hiện các giải pháp thiết kế, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Quản lý tài liệu kiến trúc: Đảm bảo tất cả các tài liệu về kiến trúc sản phẩm đều được duy trì và cập nhật thường xuyên, dễ dàng tham khảo cho các nhóm liên quan.

Đánh giá công nghệ: Phân tích và đánh giá các công nghệ, framework và nền tảng mới, đề xuất các cải tiến và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học đại học Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính/ Viễn thông.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương.

Có khả năng làm việc cả trong nhóm và độc lập.

Giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo.

Có kiến thức về công nghệ, khả năng nghiên cứu và xây dựng tài liệu tốt.

Có kỹ năng thuyết trình.

Nắm bắt được kiến thức UX/UI, system, Test là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

