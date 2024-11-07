Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Product Analyst/Research

Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tình hình thị trường game Việt Nam và thế giới

Đánh giá thị hiếu, nhu cầu khách hàng cũng như xu hướng phát triển của thị trường game dựa trên phân tích về hành vi của khách hàng, công nghệ...

Chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm và đề xuất các game tiềm năng, đáp ứng được các yêu cầu của công ty

Test và đánh giá, dự đoán mức độ thành công của các sản phẩm của công ty cũng như các sản phẩm đang có trên thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích thị trường tốt

Kỹ năng phân tích số liệu và khả năng tổng hợp thông tin xuất sắc

Có khả năng phân tích, dựa vào số liệu để đưa ra phỏng đoán/ kết luận

Nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng mới

Có khả năng lập kế hoạch ngắn hạn

Thích chơi game là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;

Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;

Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;

CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00) và 2 sáng thứ 7 cách tuần (remote).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

