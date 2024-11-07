Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Product Analyst/Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Analyst/Research Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Analyst/Research Với Mức Lương Thỏa thuận

Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tình hình thị trường game Việt Nam và thế giới
Đánh giá thị hiếu, nhu cầu khách hàng cũng như xu hướng phát triển của thị trường game dựa trên phân tích về hành vi của khách hàng, công nghệ...
Chịu trách nhiệm cho việc tìm kiếm và đề xuất các game tiềm năng, đáp ứng được các yêu cầu của công ty
Test và đánh giá, dự đoán mức độ thành công của các sản phẩm của công ty cũng như các sản phẩm đang có trên thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích thị trường tốt
Kỹ năng phân tích số liệu và khả năng tổng hợp thông tin xuất sắc
Có khả năng phân tích, dựa vào số liệu để đưa ra phỏng đoán/ kết luận
Nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng mới
Có khả năng lập kế hoạch ngắn hạn
Thích chơi game là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; chế độ thưởng hấp dẫn;
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon tại Canteen Công ty, vé gửi xe miễn phí;
Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo luật lao động; khám sức khỏe định kỳ;
Chương trình đào tạo, huấn luyện liên tục; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp;
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ;
CLB chăm lo sức khỏe tinh thần như yoga, bóng đá, đọc sách...
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, năng động;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00) và 2 sáng thứ 7 cách tuần (remote).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 phố Đặng Trần Côn, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

