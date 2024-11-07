Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty TNHH JFVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty TNHH JFVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH JFVM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH JFVM

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại Công ty TNHH JFVM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 23, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nôi, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng và năng lực sản xuất.
Phân bổ nguồn lực (nhân công, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả để đáp ứng kế hoạch sản xuất.
Theo dõi tiến độ sản xuất, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất.
Cập nhật và báo cáo tiến độ sản xuất cho cấp trên.
Làm Pre – Packing list của từng PO cho các bộ phận liên quan: đóng gói, đóng thùng, kho, xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc
Làm việc với hệ thống Packone, Nexus in tem,
Hàng tháng làm báo cáo xuất nhập tồn Nguyên vật liệu, thành phẩm
Phối hợp với các bộ phận khác (mua hàng, kho, chất lượng...)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản lý đơn hàng hoặc các ngành liên quan.
Tiếng trung tốt (>HSK2)
Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất từ 1 năm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH JFVM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH JFVM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH JFVM

Công ty TNHH JFVM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nội Bài

