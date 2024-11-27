Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
- Hà Nội: 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến phát triển vật tư : chất lượng vải, màu sắc, in mẫu vải, chất lượng phụ liệu, các loại test.
- Làm các loại test vật tư với nhà cung cấp theo yêu cầu test cần thiết cho từng loại vật tư / sản phẩm và gửi báo cáo test cho SM / purchasing trước khi đặt hàng.
- Làm bảng Master material card cho tất cả cả nguyên phụ liệu của collection để CEO phê duyệt trước khi chuyển purchasing đặt hàng.
- Tham gia họp phát triển mẫu với kỹ thuật, designer và đưa ra ý kiến đóng góp với tiêu chí tối ưu hoá về cấu trúc sản phẩm, tính năng sử dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tiết kiệm chi phí, thuận lợi cho sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Merchandiser tại các công ty may mặc
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, cam kết cao và hướng tới kết quả
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Có khả năng đi công tác
- Tiếng Anh: Không bắt buộc, sử dụng được tiếng anh trong công việc là lợi thế
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VND/ ngày
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.
- Miễn phí trà, coffe, lò vi sóng tại pantry
- Du lịch hè, teambuilding hàng năm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
+ Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8:30 AM - 17:30 PM và 2 Thứ 7/tháng từ 8:30 AM - 17:30 PM
+ Địa điểm làm việc: 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
