Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách tất cả các vấn đề liên quan đến phát triển vật tư : chất lượng vải, màu sắc, in mẫu vải, chất lượng phụ liệu, các loại test.

- Làm các loại test vật tư với nhà cung cấp theo yêu cầu test cần thiết cho từng loại vật tư / sản phẩm và gửi báo cáo test cho SM / purchasing trước khi đặt hàng.

- Làm bảng Master material card cho tất cả cả nguyên phụ liệu của collection để CEO phê duyệt trước khi chuyển purchasing đặt hàng.

- Tham gia họp phát triển mẫu với kỹ thuật, designer và đưa ra ý kiến đóng góp với tiêu chí tối ưu hoá về cấu trúc sản phẩm, tính năng sử dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tiết kiệm chi phí, thuận lợi cho sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Merchandiser tại các công ty may mặc

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, cam kết cao và hướng tới kết quả

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Có khả năng đi công tác

- Tiếng Anh: Không bắt buộc, sử dụng được tiếng anh trong công việc là lợi thế

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận

- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VND/ ngày

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

- Miễn phí trà, coffe, lò vi sóng tại pantry

- Du lịch hè, teambuilding hàng năm.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

+ Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8:30 AM - 17:30 PM và 2 Thứ 7/tháng từ 8:30 AM - 17:30 PM

+ Địa điểm làm việc: 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.