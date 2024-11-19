Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà HL, số 6 ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các nhà máy để xử lý các đơn hàng may mặc, kiểm tra tình trạng mẫu, tình trạng sản xuất.

Cập nhật trạng thái đơn hàng trên website và hệ thống nội bộ

Gửi báo cáo và sắp xếp vận chuyển mẫu.

Cân đối NPL, giá thành hàng may mặc

Cùng nhà máy giải quyết các vấn đề phát sinh không mong muốn trong quá trình sản xuất và sau khi xuất xưởng.

Luôn giữ liên lạc với đội, bộ phận lưu trữ, bộ phận XNK, bộ phận kế toán, bộ phận QA về các vấn đề liên quan.

Theo dõi hàng tồn kho & kiểm soát.

Theo dõi lô hàng sản xuất và yêu cầu bồi thường với nhà cung cấp nếu có vấn đề.

Thiết lập và quản lý công việc theo dõi toàn bộ hoạt động mua hàng

Chuẩn bị báo cáo thành tích hàng tháng để nộp cho người quản lý

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến may mặc

Tiếng Anh giao tiếp

Kỹ năng máy tính tốt, có thể đi nhà máy (có xe công ty đưa đón)

Có trách nhiệm với công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net từ 9.000.000

Chế độ phép năm, lương tháng thứ 13

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi kết thúc thời gian thử việc

Review lương 1 năm/ 1 lần

Làm việc tại văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc với người nước ngoài nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh

Birthday party, Team dinner

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin