Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà HL, số 6 ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Phối hợp chặt chẽ với các nhà máy để xử lý các đơn hàng may mặc, kiểm tra tình trạng mẫu, tình trạng sản xuất.
Cập nhật trạng thái đơn hàng trên website và hệ thống nội bộ
Gửi báo cáo và sắp xếp vận chuyển mẫu.
Cân đối NPL, giá thành hàng may mặc
Cùng nhà máy giải quyết các vấn đề phát sinh không mong muốn trong quá trình sản xuất và sau khi xuất xưởng.
Luôn giữ liên lạc với đội, bộ phận lưu trữ, bộ phận XNK, bộ phận kế toán, bộ phận QA về các vấn đề liên quan.
Theo dõi hàng tồn kho & kiểm soát.
Theo dõi lô hàng sản xuất và yêu cầu bồi thường với nhà cung cấp nếu có vấn đề.
Thiết lập và quản lý công việc theo dõi toàn bộ hoạt động mua hàng
Chuẩn bị báo cáo thành tích hàng tháng để nộp cho người quản lý
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến may mặc
Tiếng Anh giao tiếp
Kỹ năng máy tính tốt, có thể đi nhà máy (có xe công ty đưa đón)
Có trách nhiệm với công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net từ 9.000.000
Chế độ phép năm, lương tháng thứ 13
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi kết thúc thời gian thử việc
Review lương 1 năm/ 1 lần
Làm việc tại văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc với người nước ngoài nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh
Birthday party, Team dinner

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HANSOLL TEXTILE,LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà HL, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-don-hang-thu-nhap-tren-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252997
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cpg Việt Nam
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty TNHH Cpg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cpg Việt Nam
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Hạn nộp: 13/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Hạn nộp: 23/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Hạn nộp: 08/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Anh Quốc SG
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Anh Quốc SG
Hạn nộp: 08/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
Hạn nộp: 05/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cpg Việt Nam
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty TNHH Cpg Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cpg Việt Nam
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Trình Viettel Quảng Ninh - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Hạn nộp: 13/04/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KOSHU VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty TNHH Universe Media Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Universe Media Vietnam
Hạn nộp: 23/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Hạn nộp: 08/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nhựt Tấn
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Anh Quốc SG
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Anh Quốc SG
Hạn nộp: 08/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
Hạn nộp: 05/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất