Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phụ trách các đơn hàng tự phát triển.
- Làm việc với thiết kế và nhà máy.
- Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách.
- Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.
- Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản lý chất lượng để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.
- Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3 năm kinh nghiệm tương đương trong ngành sản xuất giày, dép.
- Có kiến thức về quy trình sản xuất, về vật tư, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Tiếng Anh giao tiếp (bắt buộc).
- Ưu tiên kinh nghiệm outsourcing đơn hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực; Lương tháng 13.
- Bảo hiểm sức khỏe.
- Khám sức khỏe, du lịch công ty và các hoạt động nội bộ khác.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thỏa sức phát triển bản thân.
- Có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 131 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

