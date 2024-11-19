Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1

- Phụ trách các đơn hàng tự phát triển.

- Làm việc với thiết kế và nhà máy.

- Tham gia vào quá trình sản xuất hàng mẫu, đảm bảo chất lượng cho mẫu trước khi gửi cho khách.

- Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.

- Làm việc với các phòng sản xuất, đội kỹ thuật và quản lý chất lượng để đảm bảo đơn hàng được giao kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Tính toán chi phí cho hàng hóa và dịch vụ liên quan.

- Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng

- Có 3 năm kinh nghiệm tương đương trong ngành sản xuất giày, dép.

- Có kiến thức về quy trình sản xuất, về vật tư, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Tiếng Anh giao tiếp (bắt buộc).

- Ưu tiên kinh nghiệm outsourcing đơn hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực; Lương tháng 13.

- Bảo hiểm sức khỏe.

- Khám sức khỏe, du lịch công ty và các hoạt động nội bộ khác.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thỏa sức phát triển bản thân.

- Có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế.

