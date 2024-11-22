Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Xem xét, hoàn thiện và phát triển nhà cung cấp mới theo quy trình của công ty

Thực hiện kế hoạch mua hàng và dự tính chi phí mua hàng theo quý, tháng, năm

Theo dõi và xử lí đơn hàng, thời gian giao hàng

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Sử dụng lượng khách hàng hiện có của công ty để thu mua hàng hóa từ các đối tác theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng liên hệ với khách hàng

Tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên là nữ, ưu tiên biết tiếng Anh/ tiếng Hoa

Có khả năng hoàn thành công việc nhóm

Thành thạo tin học văn phòng

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm bên thu mua

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại hệ thống siêu thị: Family mart, Circl K, Co.op, BigC, Emart, ...

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Được tham gia BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển

