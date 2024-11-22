Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Xem xét, hoàn thiện và phát triển nhà cung cấp mới theo quy trình của công ty
Thực hiện kế hoạch mua hàng và dự tính chi phí mua hàng theo quý, tháng, năm
Theo dõi và xử lí đơn hàng, thời gian giao hàng
Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Sử dụng lượng khách hàng hiện có của công ty để thu mua hàng hóa từ các đối tác theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng liên hệ với khách hàng
Tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên là nữ, ưu tiên biết tiếng Anh/ tiếng Hoa
Có khả năng hoàn thành công việc nhóm
Thành thạo tin học văn phòng
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm bên thu mua
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại hệ thống siêu thị: Family mart, Circl K, Co.op, BigC, Emart, ...

Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Được tham gia BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

