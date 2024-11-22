Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 19
- 19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Xem xét, hoàn thiện và phát triển nhà cung cấp mới theo quy trình của công ty
Thực hiện kế hoạch mua hàng và dự tính chi phí mua hàng theo quý, tháng, năm
Theo dõi và xử lí đơn hàng, thời gian giao hàng
Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Sử dụng lượng khách hàng hiện có của công ty để thu mua hàng hóa từ các đối tác theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên là nữ, ưu tiên biết tiếng Anh/ tiếng Hoa
Có khả năng hoàn thành công việc nhóm
Thành thạo tin học văn phòng
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm bên thu mua
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại hệ thống siêu thị: Family mart, Circl K, Co.op, BigC, Emart, ...
Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZAM MART (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI