Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 54 đường số 7, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu và nắm vững sản phẩm: Hiểu rõ các sản phẩm công ty cung cấp (server, switch mạng, CCTV, Video Wall, màn hình LED, thiết bị phát thanh, truyền hình) để tư vấn chính xác và giải pháp phù hợp cho từng khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới qua các kênh như cuộc gọi, email, mạng xã hội, sự kiện, triển lãm, hội thảo.
Giới thiệu và demo sản phẩm: Lên kế hoạch tổ chức các buổi demo sản phẩm, giải thích rõ về tính năng và ứng dụng của sản phẩm trong thực tế, giúp khách hàng dễ dàng nhận thấy lợi ích.
Chăm sóc khách hàng hiện tại: Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để nhận phản hồi và giải quyết các vấn đề phát sinh, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.
Đàm phán và chốt hợp đồng: Thương thảo về giá cả, các điều khoản hợp đồng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.
Tư vấn giải pháp: Cung cấp giải pháp kỹ thuật cho khách hàng, giúp họ tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của mình bằng các sản phẩm công ty cung cấp.
Phát triển thị trường: Xây dựng các chiến lược để phát triển thị trường và tăng trưởng doanh thu. Thực hiện khảo sát thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để đưa ra kế hoạch hiệu quả.
Sản phẩm và giải pháp:
CNTT: Server, Switch mạng, Lưu trữ
CCTV: Camera, VMS, Lưu trữ, Intercom
Nghe/Nhìn: Video Wall, Màn hình LED
Phát thanh, truyền hình: Camera, Monitor, Thiết bị âm thanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.
· Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng, tìm kiếm khách hàng mới trong các lĩnh vực công nghệ, an ninh là một lợi thế.
· Kỹ năng: Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn và đàm phán, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
· Năng động, chủ động: Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt, luôn chủ động trong công việc.
· Thái độ: Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận trong công việc và có sự nhiệt tình trong việc chăm sóc khách hàng.
· Sẵn sàng công tác: Có khả năng đi công tác, làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cơ bản 10-15tr + Thưởng
. Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường công nghệ tiên tiến.
· Được đào tạo và hỗ trợ về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
· Môi trường làm việc thân thiện, năng động, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.
· Thưởng theo kết quả công việc: Thưởng theo doanh thu, kết quả bán hàng, và đóng góp cá nhân.
· Mức lương: Thỏa thuận, bao gồm lương cố định và thưởng theo hiệu quả công việc.
· Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao Động.
· Chế độ nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
· Được tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 54 đường số 7, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

