Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Đường B4, KĐT Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, chăm sóc và phát triển nhóm khách hàng được giao thuộc nhóm khách hàng công nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi phụ trách.
Đảm bảo đơn hàng, doanh số, thu nợ theo chỉ tiêu được giao.
Thực hiện, theo dõi quá trình bán hàng từ báo giá đến thanh toán, xử lý các thông tin đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Soạn các hợp đồng, báo giá, công văn, phối hợp với các phòng ban giải quyết khiếu nại ... liên quan đến khách hàng giao dịch.
Cập nhật thông tin của đối thủ: giá cả, chính sách bán hàng, phương thức thanh toán...đề xuất Ban Giám Đốc kịp thời để có chính sách thu hút khách hàng.
Đầu mối tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, đề xuất hướng xử lý, theo dõi quá trình xử lý và phản hồi kết quả giải quyết cho Khách hàng.
Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Linh hoạt, nhạy bén.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.
Tiếng Anh đọc hiểu hợp đồng, giao tiếp là một lợi thế.

Tại Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Thưởng doanh số bán hàng.
Phép năm
Tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của luật hiện hành (đóng full lương).
Tham gia bảo hiểm sức khỏe, BH tai nạn 24/24 từ giai đoạn thử việc.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Quà công đoàn đối với các ngày lễ liên quan NLĐ: 8/3, 20/10, 1/6, Trung Thu, Tết Nguyên đán, quà cưới,...
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company

Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 144A Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM

