Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh điện mặt trời Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 44 đường Mỹ Phước Tân Vạn, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Đăng bài trên các hội nhóm Fb, Zalo, Tiktok.
Tư vấn bán hàng, báo giá các sản phẩm liên quan tới thiết bị điện, điện năng lượng mặt trời, lên hợp đồng cho khách.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận các vấn đề về kỹ thuật. Báo nhân viên kỹ thuật tư vấn lắp đặt cho khách hàng.
Làm những công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng trở lên
Máu lửa, nhiệt huyết, yêu nghề Sales, động lực kiếm tiền cao.
Có kinh nghiệm sale, nếu có kinh nghiệm trong ngành năng lượng mặt trời là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: Lương cứng + % hoa hồng cao + phụ cấp = Thu nhập trung bình từ 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ/tháng
Thưởng lễ/tết/tháng 13 theo chính sách của công ty
Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước.
Các chế độ khen thưởng hàng năm, du lịch nghỉ dưỡng...
Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
