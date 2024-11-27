Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 44 đường Mỹ Phước Tân Vạn, Phường Tân Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Đăng bài trên các hội nhóm Fb, Zalo, Tiktok.

Tư vấn bán hàng, báo giá các sản phẩm liên quan tới thiết bị điện, điện năng lượng mặt trời, lên hợp đồng cho khách.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận các vấn đề về kỹ thuật. Báo nhân viên kỹ thuật tư vấn lắp đặt cho khách hàng.

Làm những công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng trở lên

Máu lửa, nhiệt huyết, yêu nghề Sales, động lực kiếm tiền cao.

Có kinh nghiệm sale, nếu có kinh nghiệm trong ngành năng lượng mặt trời là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương cứng + % hoa hồng cao + phụ cấp = Thu nhập trung bình từ 30,000,000 - 40,000,000 VNĐ/tháng

Thưởng lễ/tết/tháng 13 theo chính sách của công ty

Đầy đủ Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước.

Các chế độ khen thưởng hàng năm, du lịch nghỉ dưỡng...

Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

