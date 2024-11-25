Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Sales Điện/Điện tử/Viễn thông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Yêu cầu chung
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
+ Kinh nghiệm từ 5 năm về Marketing và tối thiểu 3 năm vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm ngành bán lẻ
+ Am hiểu ngành hàng bán lẻ di động là một lợi thế.
+ Nhạy bén thị trường, đưa ra những chiến lược Marketing hiệu quả
+ Tạo, phân tích, báo cáo số liệu. Thành thạo GA4, Looker,...các tool phân tích, tổng hợp số liệu.
+ Thành thạo công cụ tool: Chatbot, email, ZNS, SMS, automation, các tool riêng biệt từng lĩnh vực: SEO, Ads, Content,...
+ Thành thạo các tool AI phục vụ công việc: Content, Video, voice,...
+ Lên chiến lược, Xây dựng kịch bản automation theo hành trình Khách hàng, crosssale, upsale, remaketing,...
+ Hiểu biết, thành thạo website: Tối ưu hóa UI/UX, luồng traffic, automation, landingpage.
+ Thành thạo SEO, các thuật toán Google, các chiến lược SEO theo từng giai đoạn.
+ Thành thạo các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok...các trend, xu hướng hiện tại.
+ Setup/đo lường/các phương pháp tracking hiệu quả các chiến dịch.
2. Yêu cầu về phẩm chất
+ Là người trách nhiệm, trung thực, khiêm tốn, cẩn thận, chủ động và ham học hỏi.
3. Yêu cầu khác
+ Có tầm nhìn xa, khả năng tư duy chiến lược, logic, lập kế hoạch, thúc đẩy đội nhóm và khả năng phân tích.
+ Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Chịu được áp lực.
+ Kỹ năng lãnh đạo giao tiếp, đàm phán, khả năng xử lý tình huống nhanh, linh hoạt và hiệu quả.
+ Có năng lực thực thi tốt, quản lý thời gian và khả năng giải quyết vấn đề liên quan đến các hoạt động truyền thông hướng đến kết quả và mục tiêu đã được thiết lập.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51/15 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

