Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 717 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Tân Bình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thu thập thông tin về đại lý, tìm kiếm và phát triển đại lý mới. Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng với đại lý
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch làm việc với khách hàng khu vực được giao
Đề xuất & triển khai các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số
Phối hợp cùng Kế toán công nợ trong quản lý và thu hồi công nợ KH
Lập kế hoạch tuần, tháng trình quản lý duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Tham gia , hỗ trợ sự kiện cùng khách hàng: Khai trương, hội thảo, đào tạo nhân viên bán hàng cho đại lý (Được đào tạo).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, biết lắng nghe, chịu được áp lực từ chối từ phía khách hàng, giọng nói lưu loát, tự tin, dễ nghe.
Kiên nhẫn, yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền
Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, tư vấn CSKH là 1 lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác.
Có kinh nghiệm về bán hàng/kinh doanh phân phối

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15tr (lương cứng 8tr+ % hoa hồng+ thưởng )
Môi trường trẻ làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động và cởi mở
Thưởng các ngày lễ, tết, Lương tháng 13, Hiệu quả KD.
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, chế độ thai sản, nhiều ưu đãi cho nhân viên gắn bó và đóng góp nhiều cho công ty.
Được đào tạo đầy đủ về kỹ năng và chuyên môn.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn như Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B26+27, Khu B Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256463
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Cáp điện Thịnh Phát Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Green Tech Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ Hậu Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LONG ĐẠO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TUẤN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TUẤN PHÁT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HMAY VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GEC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải pháp lưới điện thông minh SES
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG Pro Company
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH Naraco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Naraco
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ETERNAL ASIA VIỆT NAM
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN AIR VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm