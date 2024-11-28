Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Linpo là tập đoàn thương mại trụ sở tại Hongkong, đã hoạt động 39 năm, hiện tại có 16 văn phòng tại Hongkong, China. Taiwan ,Vietnam. Hiện có nhu cầu cần tuyển vị trí Nhân viên Kinh Doanh:
• Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch tiếp thị và lập kế hoạch bán hàng.
• Tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
• Thực hiện các hoạt động bán sản phẩm.
- 市場調研、策劃營銷,銷售計劃。
- 尋找商業合作機會。
- 執行產品銷售活動 。

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học
• Ngoại ngữ: Tiếng Trung 4 kĩ năng (ưu tiên biết thêm tiếng anh)
• Ưu tiên 2 năm kinh nghiệm làm việc ( Có thể cân nhắc các bạn chưa có kinh nghiệm sales, nhưng muốn làm sales)
• Ưu tiên có kiến thức về ngành linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử.
• Có thể đi công tác trong và ngoài nước (nếu công việc yêu cầu)
-大學畢業
- 外语:中文4技能(懂英语者优先)
- 2年以上工作經驗 (沒有銷售經驗,但想做銷售的可以考慮)
- 優先擁有電子元器件,電子產品行業知識
-能接受國內國外出差(若工作需求)

Tại CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng khởi điểm từ 15 triệu + thưởng doanh số 6 tháng một lần kể từ 1 năm (trao đổi thêm khi phỏng vấn)
• Thời gian làm việc linh hoạt từ thứ 2- thứ 6.
• Thưởng cuối năm
• Đóng BHXH đầy đủ.
• Laptop và thiết bị làm việc
• Hỗ trợ chi phí đi lại, phí gửi xe, điện thoại cho doanh nghiệp
• Lĩnh vực làm việc thú vị, cơ hội tích lũy kiến thức công việc, cơ hội phát triển mối quan hệ.
- 月薪1500萬起+滿一年起半年一次評核銷售獎金(面談)
- 週一至週五的彈性工作時間。
- 年終獎
- 社保
- 筆記本電腦和工作需要的設備
- 支持公出交通費、停車費、通話費補助
- 有趣的工作領域,有機會累計學習工作知識,有機會發展累計工作上人脈

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH LINPO ELECTRONICS (VIỆT NAM)

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 501, Tầng 5, Tòa nhà Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

