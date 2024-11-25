Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: Các tỉnh ở Cần Thơ, Cái Răng ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm hiểu thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, phản hồi của khách hàng, chính sách bán hàng, khuyến mãi, so sánh giá cả/chất lượng,... về các sản phẩm mà công ty đang sản xuất, kinh doanh (Dây cáp điện và đèn Led)
Chăm sóc Đại lý/khách hàng, hỗ trợ tư vấn giúp Đại lý bán sản phẩm (Bạc Liêu-Sóc Trăng hoặc Cần Thơ-Hậu Giang)
Triển khai các chương trình Bán hàng, chia sẻ, khuyến mãi với Đại lý, dự báo bán hàng theo tình hình thị trường, theo dõi đơn hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số.
Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng thương hiệu, nhóm sản phẩm và doanh thu được giao
Tham gia thực hiện các chương trình PR thương hiệu, các sự kiện giới thiệu trưng bày sản phẩm, hội chợ triển lãm, hội nghị khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng trong hệ thống đại lý cửa hàng tại công ty
Đảm bảo mục tiêu doanh số theo yêu cầu của Công ty đặt ra
Theo dõi công nợ/ hàng nhập/ xuất/ trả của Đại lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 - 30 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing, điện-điện tử,...
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7 (8:00 - 17:00)
Yêu cầu khác:
- Ưu tiên có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bạc Liêu/Sóc Trăng hoặc Cần Thơ
- Sức khỏe tốt, bắt buộc đi công tác thường xuyên
- Trung thực, hòa đồng, nhanh nhẹn, điềm tĩnh, chịu áp lực cao và có trách nhiệm trong công việc
- Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, thuyết phục tốt, làm việc nhóm và độc lập

Tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 + hoa hồng theo doanh số
Cơ hội huấn luyện: Tham gia vào các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn và các kĩ năng.
Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện DAPHACO Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 05, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

