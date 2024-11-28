Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tây

- Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng (có 1 lượng lớn 60% data của công ty và khách hàng do đối tác chuyển qua).
- Khai thách khách hàng tiềm năng.
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Thuyết trình, đàm phán chốt hợp đồng với khách hàng.
- Chăm sóc, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Mở rộng mối quan hệ, phát triển kênh bán hàng qua đại lý đối tác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Nhân viên kinh doanh/ Telesale/ Call center/ CSKH/ Chăm Sóc Khách Hàng/ Tư Vấn qua điện thoại,...
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.
- Có kiến thức về viễn thông công nghệ thông tin là lợi thế nếu không có thì vào được đào tạo chi tiết.
- Chủ động, nhiệt huyết trong công việc, biết đàm phán.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Từ 10 - 15 Triệu/ tháng ++ (Bao gồm lương cứng (Có thể thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên) + Hoa hồng + Thưởng)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Tặng quà dịp trung thu, tết âm.
- Thưởng các dip lễ lớn 30.4, 2.9, tết dương, tết âm.
- Thưởng tháng 13, thưởng tết âm theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP.703, 1014 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình CHánh, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

