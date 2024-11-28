Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tây - Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng (có 1 lượng lớn 60% data của công ty và khách hàng do đối tác chuyển qua).

- Khai thách khách hàng tiềm năng.

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Thuyết trình, đàm phán chốt hợp đồng với khách hàng.

- Chăm sóc, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Mở rộng mối quan hệ, phát triển kênh bán hàng qua đại lý đối tác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Nhân viên kinh doanh/ Telesale/ Call center/ CSKH/ Chăm Sóc Khách Hàng/ Tư Vấn qua điện thoại,...

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty.

- Có kiến thức về viễn thông công nghệ thông tin là lợi thế nếu không có thì vào được đào tạo chi tiết.

- Chủ động, nhiệt huyết trong công việc, biết đàm phán.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Từ 10 - 15 Triệu/ tháng ++ (Bao gồm lương cứng (Có thể thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên) + Hoa hồng + Thưởng)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Tặng quà dịp trung thu, tết âm.

- Thưởng các dip lễ lớn 30.4, 2.9, tết dương, tết âm.

- Thưởng tháng 13, thưởng tết âm theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối

