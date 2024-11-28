Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P501, Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại của doanh nghiệp
Giải quyết các vấn đề của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Tìm kiếm, Quản lý, Phối hợp với hệ thống Đại lý (Agency) của Công ty để cung ứng dịch vụ tới khách hàng cuối.
Chủ trì hoàn thiện hệ thống Hợp đồng với Khách hàng; Đại lý và các giấy tờ liên quan;
Gửi Báo giá/chỉnh sửa báo giá theo định kỳ để gửi tới Khách hàng;
Phối hợp Kế toán – Tài chính thực hiện công tác thu hồi công nợ; ....
Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp...

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Trình độ Đại học chuyên ngành: Kinh Tế; Tài Chính; Ngân hàng, ... hoặc tương đương;
- Giới tính: Nam/Nữ;
- Độ tuổi: Không yêu cầu
- Ưu tiên: đã làm việc tại Ngân hàng; Tổ chức tài chính; Tín Dụng hoặc tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, thưởng kinh doanh cuối năm...;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm
- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Monaco Building 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-9-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259051
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm