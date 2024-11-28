Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P501, Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)

Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại của doanh nghiệp

Giải quyết các vấn đề của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Tìm kiếm, Quản lý, Phối hợp với hệ thống Đại lý (Agency) của Công ty để cung ứng dịch vụ tới khách hàng cuối.

Chủ trì hoàn thiện hệ thống Hợp đồng với Khách hàng; Đại lý và các giấy tờ liên quan;

Gửi Báo giá/chỉnh sửa báo giá theo định kỳ để gửi tới Khách hàng;

Phối hợp Kế toán – Tài chính thực hiện công tác thu hồi công nợ; ....

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp...

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Trình độ Đại học chuyên ngành: Kinh Tế; Tài Chính; Ngân hàng, ... hoặc tương đương;

- Giới tính: Nam/Nữ;

- Độ tuổi: Không yêu cầu

- Ưu tiên: đã làm việc tại Ngân hàng; Tổ chức tài chính; Tín Dụng hoặc tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, thưởng kinh doanh cuối năm...;

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

