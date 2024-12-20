Tuyển Trình dược viên Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội
Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Nghệ An
- Hà Tĩnh ...và 13 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Trình dược viên tại nhà thuốc, quầy thuốc và phòng khám,....
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25-30 tuổi
Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
lương cứng 6 triệu + doanh số + thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
