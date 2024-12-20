Tuyển Trình dược viên Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội

Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Nghệ An

- Hà Tĩnh ...và 13 địa điểm khác, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Trình dược viên tại nhà thuốc, quầy thuốc và phòng khám,....

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-30 tuổi

Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

lương cứng 6 triệu + doanh số + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha tại Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT6-3 Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

