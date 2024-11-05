Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông|Số 5 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

I. Nghiệp vụ kiểm soát và lập báo cáo
. Tổ chức kiểm tra báo cáo, thống kê chi phí hoạt động kinh doanh Công ty hàng tháng, quý, năm. Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả
. Tư vấn, tham mưu, nhanh chóng cập nhật và nắm bắt các chương trình lãi suất ưu đãi để vay vốn ngân hàng hiệu quả, đảm bảo nhận được lãi suất tốt nhất. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng (hồ sơ vay vốn, trả nợ, bảo lãnh, chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay...). Chủ động liên hệ với ngân hàng để thực hiện các công việc đã yêu cầu, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc từ phía ngân hàng. Theo dõi và quản lý lịch trả nợ vay và lãi vay theo từng khế ước, đảm bảo tuân thủ đúng hạn và tránh phát sinh nợ quá hạn.
. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty, các điều khoản thanh toán nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty. Kiểm tra BCTC khách hàng để đánh giá năng lực tài chính của khách hàng
. Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan hữu quan như: Thuế, kho bạc nhà nước... và các đối tác như Ngân hàng, kiểm toán, nhà cung cấp, nhà đầu tư
. Kiểm tra nghiệp vụ hạch toán, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp, lập báo thuế, báo cáo tài chính.
. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp & Ban Giám Đốc phân công.
II. Tổ chức hệ thống kế toán
. Cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán đảm bảo số liệu chính xác, trung thực và kịp thời đầy đủ hoạt động kinh doanh công ty.
. Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên và hướng dẫn các nghiệp vụ thuộc phần hành kế toán.
. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ và kinh nghiệm:
. Đại học
. Kinh nghiệm: 3 năm, độ tuổi 25t-37t.
. Chuyên môn/nghiệp vụ: Kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính – ngân hàng.
Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh/công việc: Chứng chỉ kế toán trưởng (điểm cộng).
b. Kỹ năng & Kiến thức:
. Tin học: Word, Excel, Powerpoint
. Ngoại ngữ: TOIEC 600 điểm
c. Kỹ năng chuyên biệt
. Nghiệp vụ kế toán, am hiểu về Luật thuế doanh nghiệp
. Kỹ năng giao tiếp
. Kỹ năng tổng hợp và hướng dẫn
. Kỹ năng thuyết trình
. Sử dụng thành thạo phần mềm MISA, ERP

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

. Chế độ bảo hiểm
. Du Lịch
. Chế độ thưởng
. Đào tạo
. Tăng lương
. Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

