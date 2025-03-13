Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YOURTECH làm việc tại Điện Biên thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Tòa nhà Landmark 5, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22,, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu và bán các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích và đánh giá nhu cầu của khách hàng để đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm và xúc tiến bán hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng cường hài lòng và trung thành.

Tham gia vào việc đề xuất và triển khai các chiến lược kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường và nâng cao doanh số bán hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ

Vị trí kinh doanh máy móc am hiểu về công nghệ - ưu tiên Nam.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản Trị Kinh doanh, Marketing, kỹ thuật, điện điện tử, cơ khí, tự động hoá, tài chính.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, hoặc bán hàng kỹ thuật là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Tinh thần trách nhiệm cao, kiên nhẫn và nhiệt huyết trong công việc.

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.

Yêu cầu ứng viên biết Tiếng Anh (nghe, nói lưu loát)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YOURTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu/tháng + Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.

Thưởng: Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng lễ Tết, thâm niên.

Đào tạo: Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YOURTECH

