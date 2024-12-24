Tuyển Biên tập viên Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 141 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng ngân sách PR cho hoạt động truyền thông theo giai đoạn, năm, chiến dịch;
- Lên ý tưởng, chủ đề bài viết phù hợp với các chương trình đào tạo của trường,
- Triển khai viết bài PR truyền thông, thông cáo báo chí để phát triển thương hiệu của Nhà trường đến với phụ huynh, học sinh và xã hội;
- Đánh giá được xu hướng thông tin theo tình hình chung để xây dựng các chủ đề viết phù hợp cho trường;
- Biên tập, biên soạn ấn phẩm quảng cáo cho các khóa học, biên tập tin, bài;
- Quản trị website, Fanpage.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực viết, biên tập tin, bài PR từ 02 năm trở lên;
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Báo chí, Ngôn ngữ, Quan hệ công chúng;
Giỏi tiếng Anh, dịch tin tức tốt là một lợi thế;
Biết sử dụng công cụ AI là một lợi thế;
Nhiệt tình, sáng tạo, năng nổ trong công việc;
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

