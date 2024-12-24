Tuyển Biên tập viên Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 141 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

- Xây dựng ngân sách PR cho hoạt động truyền thông theo giai đoạn, năm, chiến dịch;

- Lên ý tưởng, chủ đề bài viết phù hợp với các chương trình đào tạo của trường,

- Triển khai viết bài PR truyền thông, thông cáo báo chí để phát triển thương hiệu của Nhà trường đến với phụ huynh, học sinh và xã hội;

- Đánh giá được xu hướng thông tin theo tình hình chung để xây dựng các chủ đề viết phù hợp cho trường;

- Biên tập, biên soạn ấn phẩm quảng cáo cho các khóa học, biên tập tin, bài;

- Quản trị website, Fanpage.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực viết, biên tập tin, bài PR từ 02 năm trở lên;

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Báo chí, Ngôn ngữ, Quan hệ công chúng;

Giỏi tiếng Anh, dịch tin tức tốt là một lợi thế;

Biết sử dụng công cụ AI là một lợi thế;

Nhiệt tình, sáng tạo, năng nổ trong công việc;

Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Nghỉ phép năm

