Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MAS làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 426 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch Marketing:

+ Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google Ads, YouTube,...

+Theo dõi hiệu quả quảng cáo và tối ưu hóa chiến dịch để đạt kết quả tốt nhất.

Quản lý nội dung và các kênh truyền thông:

+Cập nhật, duy trì và phát triển nội dung trên các nền tảng như website, fanpage,...

+Sáng tạo nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, phù hợp với đối tượng mục tiêu và mang lại giá trị thông tin.

+Tối ưu nội dung để nâng cao hiệu quả tiếp cận và chuyển đổi.

Tổ chức sự kiện và hợp tác truyền thông:

+ Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện hội thảo du học, ngày hội tư vấn, webinar,...

+Phối hợp với đối tác, trường học, đơn vị báo chí để triển khai các hoạt động quảng bá.

+ Quản lý truyền thông cho sự kiện trước, trong và sau khi tổ chức.

Quản lý hình ảnh thương hiệu:

+ Đảm bảo thương hiệu của công ty được thể hiện một cách chuyên nghiệp, đồng nhất trên các kênh truyền thông.

+ Sáng tạo và triển khai các chiến dịch truyền thông để tăng độ nhận diện thương hiệuvà thu hút khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, đo lường và báo cáo:

+Đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing, đề xuất phương án cải thiện.

+Báo cáo hiệu quả định kỳ và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc du học.

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo, tư duy linh hoạt.

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả, chủ động.

Hiểu biết về Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing,...

Biết sử dụng Canva, Photoshop, AI hoặc các công cụ thiết kế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện phát triển.

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực du học và nâng cao chuyên môn.

- Cơ hội tham gia các hội thảo, sự kiện trong và ngoài nước.

-Được đóng đầy đủ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Thất nghiệp theo Luật Lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MAS

