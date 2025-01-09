Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 95 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng và Tư vấn lộ trình học phù hợp cho khách hàng tại các quốc gia phù hợp

- Tư vấn thông tin ngành học từ trường, Chính sách xét visa từ lãnh sự, các chính sách việc làm - định cư cho sinh viên tại nước du học.

- Hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách Visa, quy trình xét visa du học - du lịch các nước.

- Chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Làm việc với các trường và đối tác về việc đăng ký nhập học, xin thư mời nhập học và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khác.

- Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình làm hồ sơ du học – du lịch và sau khi có visa

- Lập báo cáo hằng tháng và thực hiện các nhiệm vụ khác từ Ban Lãnh đạo công ty

- Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty theo nhiệm vụ được giao

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi Phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn du học

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có khả năng anh văn giao tiếp, không nói ngọng nói lắp

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cập nhật và training các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Di Trú Úc

- Được training trước khi chính thức nhận việc

- Lương thỏa thuận

- Được đóng BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động

- Thưởng theo các chương trình thi đua của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, dễ thương

- Được du du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty

- Thưởng lương tháng 13

- Thu nhập trung bình 10 - 20 triệu ( Bao gồm lương cứng 8-10 triệu + hoa hồng)

- Không trừ lương, áp doanh số trên lương cứng

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - sáng thứ 7

- Cơ hội phát triển thăng tiến (Nhân viên --> Leader)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam

