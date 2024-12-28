Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Thành phố Hồ Chí Minh
- số 677/7 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thực hiện cầu nối trao đổi với bên tổng công ty
- Soạn thảo các văn bản, hợp đồng, phụ lục, thông báo, công văn, tờ trình, iấy phép bán hàng, bảng báo giá, chương trình khuyến mãi, giấy chứng nhận đại lý, giầy tờ CO, CQ, và các giấy tờ liên quan khác cho khách hàng
- Tổng hợp các báo cáo công tác của phòng kinh doanh MFP
- Tổng hợp báo cáo Nghiên cứu thị trường MFP về các kiến nghị đề xuất phòng kinh doanh
- Theo dõi cập nhật tiến độ nhập hàng, và các giấy tờ liên quan
- Nhận lịch giao hàng từ sales, hỗ trợ giải đám thắc mắc về đơn hàng trong phạm vi công việc để lên lịch chi tiết từng ngày và chuyển qua Bộ phận Kho Vận & theo dõi tiến độ giao hàng Công việc phiên dịch văn bản / hiện trường
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng cho đến khi kết thúc
- Biên bản đối chiếu công nợ với sale và Kế toán
- Thống kê kế hoạch đặt hàng từ phòng kinh doanh & phòng kỹ thuật
- Tiếp nhận thông tin bảo hành bảo trì từ phòng KD, P kỹ thuật, khách hàng
- Thống kê sự cố vài tỷ lệ hỏng các thiết bị sản phẩm
- Hỗ trợ kinh doanh theo dõi, lưu trữ các số liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh
- Am hiểu chuyên ngành Marketing online & offline
- Các công việc khác đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
- Hỗ trợ phiên dịch cho bộ phận Hành chính- Nhân sự và Kế toán khi cần.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh quốc tế, Marketing
- Bắt buộc Có khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Trung.
- Khả năng tổ chức và quản lý công việc tốt
- Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý hồ sơ khách hàng, ưu tiên trong ngành sales dịch vụ công nghệ hoặc viễn thông.
- Giao tiếp tốt, chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có kinh nghiệm B2B
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Canva).
Ngành nghề: Biên phiên dịch, CNTT - Phần mềm, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Abico Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
