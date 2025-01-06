Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- 157 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm:
Tư vấn cung cấp thông tin cho khách hàng.
Giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu, giá cả.
- Vệ sinh, sắp xếp trưng bày tại showroom:
Giữ gìn vệ sinh showroom.
Đảm bảo sản phẩm được trưng bày một cách thẩm mỹ, gọn gàng đúng theo tiêu chuẩn công ty đề ra.
Phối hợp các phòng ban kho, kế toán, bảo hành để điểm soát số lượng, chất lượng hàng hóa và số lượng tồn kho.
- Tư vấn quá trình sử dụng:
Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
Hướng dẫn xử lý một số lỗi thông dụng cho khách hàng.
Điền phiếu bảo hành và các giấy tờ theo quy định.
Theo dõi tiến độ đơn hàng, giao hàng cho đến khi hoàn thành.
- Chăm sóc khách hàng, hậu mãi:
Lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc khách hàng.
Tư vấn kịp thời cho khách hàng nhằm hạn chế các phát sinh sản phẩm lỗi, đổi trả hàng,...
Định kỳ tìm hiểu, quan tâm nắm bắt khách hàng đang phục vụ, khách hàng tiềm năng.
- Tinh thần thái độ phục vụ “Khách hàng là thượng đế”.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong công việc.
- Tác phong sinh hoạt vui vẻ, hòa nhã với mọi người, khách hàng.
- Chấp hành sự phân công của người phụ trách.
- Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần và theo ca (Ca 01: 08h00 - 17h00, Ca 02: 13h00 -21h).
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tinh thần thái độ phục vụ “Khách hàng là thượng đế”.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong công việc.
- Tác phong sinh hoạt vui vẻ, hòa nhã với mọi người, khách hàng.
- Chấp hành sự phân công của người phụ trách.
- Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
- Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần và theo ca (Ca 01: 08h00 - 17h00, Ca 02: 13h00 -21h).

Tại Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 157 đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

