Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sunrise Sportsgear Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm:

Tư vấn cung cấp thông tin cho khách hàng.

Giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu, giá cả.

- Vệ sinh, sắp xếp trưng bày tại showroom:

Giữ gìn vệ sinh showroom.

Đảm bảo sản phẩm được trưng bày một cách thẩm mỹ, gọn gàng đúng theo tiêu chuẩn công ty đề ra.

Phối hợp các phòng ban kho, kế toán, bảo hành để điểm soát số lượng, chất lượng hàng hóa và số lượng tồn kho.

- Tư vấn quá trình sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Hướng dẫn xử lý một số lỗi thông dụng cho khách hàng.

Điền phiếu bảo hành và các giấy tờ theo quy định.

Theo dõi tiến độ đơn hàng, giao hàng cho đến khi hoàn thành.

- Chăm sóc khách hàng, hậu mãi:

Lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc khách hàng.

Tư vấn kịp thời cho khách hàng nhằm hạn chế các phát sinh sản phẩm lỗi, đổi trả hàng,...

Định kỳ tìm hiểu, quan tâm nắm bắt khách hàng đang phục vụ, khách hàng tiềm năng.

- Tinh thần thái độ phục vụ “Khách hàng là thượng đế”.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong công việc.

- Tác phong sinh hoạt vui vẻ, hòa nhã với mọi người, khách hàng.

- Chấp hành sự phân công của người phụ trách.

- Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

- Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần và theo ca (Ca 01: 08h00 - 17h00, Ca 02: 13h00 -21h).

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh