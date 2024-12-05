Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn Hoàng Gia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm, kết nối và tư vấn cho các khách hàng/doanh nghiệp về các giải pháp đào tạo (Giải pháp có thể là chương trình trong nước hoặc chương trình từ các đối tác toàn cầu)

Chăm sóc các doanh nghiệp khách hàng hiện hữu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chọn lựa những giải pháp đào tạo phù hợp.

Lắng nghe, tìm hiểu và thu thập thông tin về khách hàng để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với quá trình phát triển tổ chức và đội ngũ khách hàng/ doanh nghiệp.

Điều phối các bên trong việc triển khai khóa học theo đúng kế hoạch một cách hiệu quả.

Đảm bảo dịch vụ cung cấp hoàn hảo và dịch vụ hỗ trợ tiếp theo sau đó để đáp ứng và vượt mong đợi của khách hàng.

1. Mục tiêu công việc:

Phát triển khách hàng và doanh thu trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, và sân golf.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

2. Nhiệm vụ chính:

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, và golf.

Thiết lập, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, công ty du lịch, và các đại lý tổ chức sự kiện.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu được giao.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, vận hành...) để triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Chủ động đề xuất các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Quản lý hợp đồng và đàm phán:

Soạn thảo và theo dõi hợp đồng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên được thực hiện đúng.

Thương lượng và đàm phán giá cả, điều kiện hợp tác với khách hàng, đối tác.

Chăm sóc khách hàng:

Giải quyết kịp thời các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại từ khách hàng.

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

Tổ chức các buổi họp mặt, hội thảo hoặc sự kiện khách hàng để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Báo cáo và phân tích:

Lập báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Thu thập phản hồi từ khách hàng để đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm sales hoặc vị trí tương đương

Có kinh nghiệm sales dịch vụ sẽ là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhạy bén, linh hoạt.

Có ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.

Giao tiếp Tiếng Anh tốt

Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh