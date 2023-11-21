Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH ALTOKA làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty TNHH ALTOKA
- Điện Biên
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Dược phẩm Altoka chỉ phù hợp với những người nhiệt huyết, đam mê kinh doanh. Muốn chứng tỏ năng lực bản thân và mang lại giá trị cho xã hội
- Chúng tôi cần tuyển dụng nhứng nhân sự có tố chất, đam mê kinh doanh để cùng nhau xây sựng dược phẩm Altoka ngày càng lớn mạnh
- Công việc cụ thể:
+ Tìm kiếm và mở rộng khách hàng các kênh ( nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám, shop bỉm sữa, shop mẹ và bé,...) ở địa bàn được giao
+ Giới thiệu tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi hàng tháng, hàng quý đến khách hàng
+ Tập trung xây dựng, chăm sóc, phát triển và xác lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng
+ Cập nhật thường xuyên thông tin khách hàng, đối thủ, tình hình thị trường cho ban lãnh đạo công ty
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập = Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Thưởng KPI + Thưởng nóng. Đạt trên 15 triệu
- Những nhân sự xuất sắc không bị giới hạn thu nhập
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp do nhà nước quy định.
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp đoàn kết, dễ gần, lãnh đạo luôn sẵn sàng hỗ trợ
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân cao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến trong công việc, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Trung thực, chăm chỉ, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH ALTOKA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
- Chế độ lao động, phúc lợi, BHXH đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ALTOKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
