Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH ALTOKA làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

- Dược phẩm Altoka chỉ phù hợp với những người nhiệt huyết, đam mê kinh doanh. Muốn chứng tỏ năng lực bản thân và mang lại giá trị cho xã hội

- Chúng tôi cần tuyển dụng nhứng nhân sự có tố chất, đam mê kinh doanh để cùng nhau xây sựng dược phẩm Altoka ngày càng lớn mạnh

- Công việc cụ thể:

+ Tìm kiếm và mở rộng khách hàng các kênh ( nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám, shop bỉm sữa, shop mẹ và bé,...) ở địa bàn được giao

+ Giới thiệu tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi hàng tháng, hàng quý đến khách hàng

+ Tập trung xây dựng, chăm sóc, phát triển và xác lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng

+ Cập nhật thường xuyên thông tin khách hàng, đối thủ, tình hình thị trường cho ban lãnh đạo công ty

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập = Lương cơ bản + Thưởng doanh số + Thưởng KPI + Thưởng nóng. Đạt trên 15 triệu

- Những nhân sự xuất sắc không bị giới hạn thu nhập

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp do nhà nước quy định.

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp đoàn kết, dễ gần, lãnh đạo luôn sẵn sàng hỗ trợ

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân cao