Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG làm việc tại Điện Biên thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 167

- 169 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tiếp thị, mạng lưới quan hệ, và các hoạt động networking, đặc biệt là hoạt động telesales
• Duy trình mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác đại lý.
• Chăm sóc các Khách hàng hàng hiện có hoặc được phân công
• Thu nhập, ghi chép dữ liệu khách hàng vào hệ thống.
• Báo giá cước vận chuyển, tư vấn, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với Khách
hàng. Phối hợp với các bộ phận để xử lý kịp thời phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
• Lập báo cáo định kỳ về doanh số, lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh khác cho cấp trên.
• Phân tích và đánh giá dữ liệu định kì để có phương án kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Logistics, Kinh tế, Thương mại & Xuất nhập khẩu, Kinh doanh; Ngoại thương, giao thông vận tải hoặc tương đương.
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Sale Logistics
• Có khả năng telesales
• Hoạt bát, năng nổ, chủ động hòa nhập với văn hóa công ty, tích cực tham gia các hoạt động cùng
công ty
• Có hiểu biết cơ bản về ngành Logistics
• Tiếng Anh cơ bản
• Kỹ năng làm việc với Office và CRM
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 8 - 10 Triệu (Deal theo năng lực ứng viên) + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu suất kinh doanh. Tổng thu nhập từ 20 triệu (Không giới hạn theo năng lực ứng viên);
• Lương cơ bản được thanh toán chậm nhất vào ngày 30 hàng tháng và Lương Doanh Số thanh toán chậm nhất vào ngày 17 hàng tháng (Doanh số được trả trong tháng không cần thu đợi thu hồi công nợ).
• Chế độ đãi ngộ tốt (Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty; Thưởng tháng 13, Thưởng cuối năm, thưởng lễ trong năm ...);
• Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực;
• Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chính sách, chế độ Công ty;
• Tham gia BHXH - BHYT - BHTN, nghỉ phép theo luật định;
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
• Chế độ đào tạo: Được tham gia thường xuyên và miễn phí các khóa đào tạo do Công ty tổ chức.
• Được cung cấp các thiết bị văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HEAD: Tầng 12, tòa nhà SRG, số 167-169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

