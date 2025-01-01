Công việc Vận hành Livestream

Tuyển dụng vận hành livestream đang gia tăng, do nhu cầu mua sắm qua các phiên livestream của khách hàng ngày càng nhiều. Doanh nghiệp cần tuyển nhân viên vận hành để các phiên livestream diễn ra suôn sẻ. Mức lương cho công việc này dao động từ 9.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và khu vực.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm vận hành livestream

Vận hành livestream là quá trình chuẩn bị, điều phối các buổi phát trực tiếp trên các nền tảng như Tiktok, Facebook, Shopee,... nhằm quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tương tác khách hàng. Nhân viên vận hành livestream đảm nhận việc setup các thiết bị kỹ thuật (máy quay, ánh sáng, microphone), chuẩn bị hàng hóa và điều phối buổi phát sóng. Nhân viên cần đảm bảo chất lượng kỹ thuật, giúp buổi livestream diễn ra mượt mà và đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có hơn 41% dân số (gần 50 triệu người) mua sắm online, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trong quý I/2024, hơn 766 triệu đơn hàng đã được giao thành công. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng cho biết mỗi tháng có khoảng 2,5 triệu phiên livestream bán hàng với hơn 50.000 nhà bán hàng tham gia. Với sự gia tăng nhanh chóng của việc bán hàng livestream, doanh nghiệp rất cần tuyển dụng vận hành livestream.

Theo các trang việc làm như Job3s, có đến vài chục tin tuyển dụng vận hành livestream mỗi tháng, mở ra nhiều cơ hội việc làm streamer cho các bạn trẻ. Nếu làm tốt công việc, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí chuyên viên hay quản lý vận hành livestream.

Tìm việc làm vận hành livestream đang được nhiều bạn trẻ quan tâm do nhu cầu tuyển dụng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm vận hành livestream

Mức lương của việc làm vận hành livestream sẽ khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, quy mô công ty, lĩnh vực kinh doanh,… dao động từ 9.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng, kèm theo hoa hồng doanh thu sau mỗi buổi livestream. Dưới đây là mức lương theo vị trí công việc bạn có thể tham khảo:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh vận hành livestream 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên vận hành livestream 9.000.000 - 15.000.000 Trợ lý vận hành livestream 12.000.000 - 20.000.000 Quản lý vận hành livestream 15.000.000 - 22.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm vận hành livestream

Thu nhập hấp dẫn của việc làm vận hành livestream đã thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm đến công việc này. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc một nhân viên vận hành livestream cần phải thực hiện:

Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung livestream: Nhân viên vận hành phối hợp với quản lý xây dựng kế hoạch livestream theo chiến dịch hoặc từng tháng trên các nền tảng trực tuyến. Phân công nguồn lực cần thiết, bao gồm host livestream, nhân sự điều phối, hỗ trợ, sản phẩm, giá cả, và các chương trình khuyến mại, nhằm đảm bảo các phiên livestream đạt được mục tiêu doanh thu đề ra.

Thiết lập và vận hành thiết bị kỹ thuật (camera, micro, ánh sáng): Thực hiện chuẩn bị và quản lý việc setup các thiết bị như máy quay, micro, ánh sáng, và sắp xếp sản phẩm trước mỗi phiên livestream. Trong quá trình phát sóng, nhân viên theo dõi và điều chỉnh thiết bị, đồng thời khắc phục các sự cố kỹ thuật như mất kết nối, lỗi âm thanh, hay lỗi ánh sáng để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ.

Quản lý các nền tảng livestream (Facebook, Tiktok, Shopee, …): Nhân viên vận hành livestream điều hành và kiểm soát các buổi phát trực tiếp trên nhiều nền tảng livestream, đảm bảo nội dung livestream được đăng tải và hoạt động đúng kế hoạch. Đồng thời, theo dõi các chỉ số hiệu suất của từng nền tảng để đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả buổi phát sóng.

Tương tác với khán giả trong thời gian livestream: Tuyển dụng vận hành livestream cần chủ động trả lời câu hỏi, phản hồi ý kiến và xử lý tình huống từ khán giả một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tạo không khí thân thiện, sôi động để duy trì sự quan tâm của người xem, qua đó gia tăng mức độ tương tác và khả năng chuyển đổi khách hàng.

Tuyển dụng vận hành livestream cần tương tác với khán giả trong thời gian livestream

4. Khu vực tuyển dụng việc làm vận hành livestream

Tuyển dụng vận hành livestream đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm với mức lương chi trả hấp dẫn. Khu vực tuyển dụng việc làm vận hành livestream chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

4.1. Tuyển dụng việc làm vận hành livestream tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và truyền thông, đã trở thành một trung tâm quan trọng cho các hoạt động livestream. Nhu cầu tuyển dụng vận hành livestream tại đây ngày càng tăng do sự gia tăng, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển dụng vận hành livestream ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thời trang, dược phẩm. Mức lương cho công việc này dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển nhiều ở Hà Nội bao gồm các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

4.2. Tuyển dụng việc làm vận hành livestream tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, tập trung nhiều doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, nhu cầu tuyển vận hành livestream rất cần thiết, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển dụng vận hành livestream ở các lĩnh vực hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thời trang, điện tử. Mức lương cho công việc này dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển nhiều ở TP.HCM bao gồm các quận 7, quận 10, Bình Thạnh, Bình Tân, thành phố Thủ Đức.

4.3. Tuyển dụng việc làm vận hành livestream tại Đà Nẵng

Đà Nẵng với vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng hiện đại, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng vận hành livestream tại Đà Nẵng đang tăng lên, với vài tin đăng tuyển mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển dụng vận hành livestream ở các lĩnh vực ngành truyền thông, giải trí. Mức lương cho công việc này dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển nhiều ở Đà Nẵng bao gồm các quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, còn nhiều tỉnh và thành phố khác đang mở rộng tuyển dụng vận hành livestream để đáp ứng nhu cầu livestream bán hàng của doanh nghiệp.

Khu vực tuyển vận hành livestream tập trung ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm vận hành livestream

Tiềm năng phát triển của việc làm vận hành livestream đang ngày càng gia tăng, doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng việc làm này. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra một số yêu cầu về bằng cấp, kiến thức, kỹ năng cần có bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

Nắm vững kiến thức về setup livestream và các phần mềm hỗ trợ như OBS, VMix,…

Hiểu biết về chính sách vận hành của các nền tảng livestream như TikTok, Facebook, Shopee, Lazada,…

Hiểu biết về các quy tắc bản quyền và quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng nội dung trực tuyến trên Internet.

Yêu thích lĩnh vực livestream và có khả năng học hỏi, cập nhật nhanh chóng các công nghệ, xu hướng phát sóng trực tiếp.

Ưu tiên ứng viên đã từng trợ live, có kinh nghiệm viết kịch bản video, quay và sử dụng thành thạo các công cụ quay phim cũng như phần mềm chỉnh sửa video.

Yêu cầu từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong việc vận hành livestream, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

Kỹ năng sáng tạo nội dung và thiết kế: Tuyển dụng vận hành livestream cần có kỹ năng sáng tạo nội dung và thiết kế. Nhân viên cần có khả năng nghĩ ra ý tưởng mới mẻ và thiết kế hình ảnh hấp dẫn để làm nổi bật sản phẩm hoặc dịch vụ.

Kỹ năng làm việc nhóm: Để đảm bảo một buổi livestream thành công, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội là điều cần thiết. Kỹ năng làm việc nhóm giúp nhân viên vận hành livestream hợp tác hiệu quả với nhân viên livestream, bộ phận Content, Design và Kinh doanh.

Kỹ năng phân tích dữ liệu: Sau mỗi buổi livestream, nhân viên vận hành livestream cần thu thập và phân tích các dữ liệu như số lượt xem, thời gian xem, lượng tương tác và doanh thu. Việc này giúp đánh giá hiệu quả của buổi phát trực tiếp và điều chỉnh chiến lược cũng như nội dung để nâng cao chất lượng cho các buổi livestream tiếp theo.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Nhân viên vận hành livestream cần kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả để buổi livestream diễn ra hiệu quả. Trang bị kỹ năng này, giúp nhân viên phân bổ thời gian hợp lý cho từng nhiệm vụ, từ chuẩn bị thiết bị kỹ thuật đến tổ chức nội dung, tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Kỹ năng xử lý tình huống: Kỹ năng xử lý tình huống là rất cần thiết trong quá trình livestream, khi có thể xảy ra nhiều sự cố bất ngờ như lỗi âm thanh, hình ảnh, vấn đề nội dung hoặc phản hồi tiêu cực từ khán giả. Trong những lúc như vậy, nhân viên vận hành livestream cần phải bình tĩnh và nhanh chóng xử lý các tình huống một cách chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác với khán giả: Kỹ năng này giúp nhân viên tương tác hiệu quả với khán giả, xử lý tình huống bất ngờ một cách khéo léo và duy trì bầu không khí sôi nổi trong suốt buổi livestream. Ngoài ra, khả năng giao tiếp tốt cũng giúp họ làm việc hiệu quả với các phòng ban khác như Content, Design và Kinh doanh, đảm bảo rằng buổi livestream diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả tối ưu.

Ngoài ra, nhân viên vận hành livestream cần có sự năng động và ham học hỏi. Thị trường kinh doanh, đặc biệt là livestream, luôn biến đổi với các công nghệ và xu hướng mới, yêu cầu nhân viên phải liên tục cập nhật kiến thức để thích ứng. Việc theo dõi xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng và sở thích của khán giả sẽ giúp tạo ra những buổi livestream chất lượng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người xem. Hơn nữa, việc chủ động học hỏi còn giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng.

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu cho công việc vận hành livestream tuyển dụng

6. Những khó khăn trong việc làm vận hành livestream

Ngành việc làm vận hành livestream là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển. Bên cạnh những tiềm năng đó, việc làm vận hành livestream cũng có nhiều khó khăn mà nhân viên cần phải đối mặt và vượt qua như:

Áp lực công việc và thời hạn livestream: Trước khi diễn ra livestream, nhân viên vận hành phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phát sóng. Trong một phiên livestream, nhân viên vận hành phải đồng thời triển khai nhiều công việc và phải đảm bảo thời lượng của kịch bản livestream được triển khai đầy đủ, không thiếu sót. Bên cạnh đó, nhân viên phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong khi phát. Chính những điều này đã gây áp lực cực lớn cho nhân viên vận hành livestream.

Xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình phát sóng: Một trong những thách thức lớn nhất nhân viên vận hành phải đối mặt là các sự cố kỹ thuật như mất kết nối internet, âm thanh không rõ ràng hoặc hình ảnh bị gián đoạn. Việc xử lý nhanh chóng và hiệu quả các sự cố này là rất quan trọng để giữ chân khán giả và đảm bảo chất lượng buổi livestream

Đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khán giả: Khán giả có thể có những yêu cầu và mong đợi cao về nội dung và chất lượng của buổi livestream. Nhân viên vận hành cần phải nắm bắt được tâm lý khán giả và điều chỉnh nội dung cũng như phong cách trình bày để phù hợp với nhu cầu của họ.

Nhân viên vận hành livestream đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc

Kết luận

Tuyển dụng vận hành đang gia tăng đáng kể và có thể phát triển trong tương lai. Với nhu cầu mua sắm trực tuyến đông đảo, đặc biệt mua sắm trong các phiên livestream khiến doanh nghiệp cần phải tuyển nhân viên vận hành để chuẩn bị và điều phối livestream. Nếu bạn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đặt ra, đừng ngần ngại ứng tuyển để có cho mình một công việc với mức lương hấp dẫn nhé!