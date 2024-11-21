Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
- Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phối hợp cùng quản lý lập kế hoạch livestream theo chiến dịch/tháng
Lập báo cáo trong phạm vi công việc phụ trách
Thiết lập và theo dõi các chiến dịch quảng cáo livestream
Phối hợp với designer và các bộ phận khác tạo bối cảnh livestream
Làm việc với các KAM của sàn TMĐT để đăng ký các quyền lợi cho livestream và xử lý các vấn đề phát sinh
Xếp lịch livestream, theo dõi các phiên live, đảm bảo vận hành đúng thời gian, đạt hiệu quả
Quản lý thiết bị, đồ dùng các phòng livestream
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về các sàn TMĐT, ưu tiên có kinh nghiệm sale
Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Excel, Word, google docs...)
Có tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán
Có khả năng làm việc độc lập/nhóm, chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm cao
Chủ động, tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ trong công việc
Có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài, làm việc tuân thủ theo quy trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép: 12 ngày/1 năm + các ngày lễ khác theo quy định của luật lao động.
Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (phụ cấp ăn tối nếu cần tăng ca).
Chế độ nghỉ ngày đèn đỏ: 90 phút/ tháng.
Chế độ ăn nhẹ trong tháng: 150.000/tháng (quy đổi bằng đồ ăn nhẹ tại văn phòng).
Chế độ trà chiều: 60.000/tháng (quy đổi bằng đồ uống vào ngày trùng trong tháng).
Chế độ phụ cấp sinh nhật: 200.000 đồng (chi trả trong tháng sinh nhật).
Chế độ học tập: nhân sự được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn – kỹ năng trong công việc và ngành nghề do công ty tổ chức. Hoặc nhân sự hoàn toàn có thể đề xuất các khóa học phục vụ cho công việc của bản thân, phòng ban và ngành nghề.
Chế độ thưởng lễ tết: Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 2/9, 30/4 1/5,...
Các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN), các chế độ phúc lợi: theo quy định của Công ty. BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian thử việc.
Chính sách mua hàng Lemonade cực ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
