Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Phối hợp cùng quản lý lập kế hoạch livestream theo chiến dịch/tháng

Lập báo cáo trong phạm vi công việc phụ trách

Thiết lập và theo dõi các chiến dịch quảng cáo livestream

Phối hợp với designer và các bộ phận khác tạo bối cảnh livestream

Làm việc với các KAM của sàn TMĐT để đăng ký các quyền lợi cho livestream và xử lý các vấn đề phát sinh

Xếp lịch livestream, theo dõi các phiên live, đảm bảo vận hành đúng thời gian, đạt hiệu quả

Quản lý thiết bị, đồ dùng các phòng livestream

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm vận hành livestream có kinh nghiệm trong ngành hàng beauty là một lợi thế

Hiểu biết về các sàn TMĐT, ưu tiên có kinh nghiệm sale

Có khả năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Excel, Word, google docs...)

Có tư duy logic, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán

Có khả năng làm việc độc lập/nhóm, chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm cao

Chủ động, tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ trong công việc

Có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài, làm việc tuân thủ theo quy trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Từ 11 triệu/tháng (Lương cứng 7-9 triệu + thưởng doanh số).

Nghỉ phép: 12 ngày/1 năm + các ngày lễ khác theo quy định của luật lao động.

Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (phụ cấp ăn tối nếu cần tăng ca).

Chế độ nghỉ ngày đèn đỏ: 90 phút/ tháng.

Chế độ ăn nhẹ trong tháng: 150.000/tháng (quy đổi bằng đồ ăn nhẹ tại văn phòng).

Chế độ trà chiều: 60.000/tháng (quy đổi bằng đồ uống vào ngày trùng trong tháng).

Chế độ phụ cấp sinh nhật: 200.000 đồng (chi trả trong tháng sinh nhật).

Chế độ học tập: nhân sự được tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn – kỹ năng trong công việc và ngành nghề do công ty tổ chức. Hoặc nhân sự hoàn toàn có thể đề xuất các khóa học phục vụ cho công việc của bản thân, phòng ban và ngành nghề.

Chế độ thưởng lễ tết: Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 2/9, 30/4 1/5,...

Các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN), các chế độ phúc lợi: theo quy định của Công ty. BHXH, BHYT, BHTN đóng sau thời gian thử việc.

Chính sách mua hàng Lemonade cực ưu đãi.

