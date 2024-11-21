Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm streamer game/ idol giải trí thông qua tiktok và các nền tảng online/offline khác, gia tăng số lượng streamer/ idol và nâng cao chất lượng nội dung livestream.

- Hỗ trợ streamer/ idol hoàn thành công việc livestream trên tiktok, theo dõi các câu hỏi, khiếu nại, phản hồi cũng như là cách giải quyết vấn đề hợp lý, quản lý toàn diện các công việc livestream hàng ngày của streamer/ idol, đảm bảo thời lượng cũng như hiệu quả nội dung của streamer/ idol trong mỗi phiên livestream.

- Streamer/ idol trong quá trình livestream yêu cầu phải kiểm soát được không khí buổi live, theo dõi, phản hồi và xử lý vấn đề phát sinh nhằm gia tăng lượng donate từ viewer, cũng như là thu hút fan và lượt view cho phiên live.

- Thường xuyên nắm bắt và theo dõi các trend trên các nền tảng.

- Theo dõi tiến độ công việc hàng tuần của streamer/ idol , hoàn thành mục tiêu thu nhập hàng tháng cho streamer/ idol.