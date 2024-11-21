Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Vận hành Livestream

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm streamer game/ idol giải trí thông qua tiktok và các nền tảng online/offline khác, gia tăng số lượng streamer/ idol và nâng cao chất lượng nội dung livestream.
- Hỗ trợ streamer/ idol hoàn thành công việc livestream trên tiktok, theo dõi các câu hỏi, khiếu nại, phản hồi cũng như là cách giải quyết vấn đề hợp lý, quản lý toàn diện các công việc livestream hàng ngày của streamer/ idol, đảm bảo thời lượng cũng như hiệu quả nội dung của streamer/ idol trong mỗi phiên livestream.
- Streamer/ idol trong quá trình livestream yêu cầu phải kiểm soát được không khí buổi live, theo dõi, phản hồi và xử lý vấn đề phát sinh nhằm gia tăng lượng donate từ viewer, cũng như là thu hút fan và lượt view cho phiên live.
- Thường xuyên nắm bắt và theo dõi các trend trên các nền tảng.
- Theo dõi tiến độ công việc hàng tuần của streamer/ idol , hoàn thành mục tiêu thu nhập hàng tháng cho streamer/ idol.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm liên quan về livestream game hoặc vận hành livestream giải trí.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Linh hoạt, nhạy bén, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

