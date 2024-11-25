Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Vận hành Livestream

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3

- 22 ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ dọn dẹp Set Design cũ.
Hỗ trợ set up lại Set Design cũ đã được vendor sản xuất trước đó (reuse). (Di chuyển đồ nặng).
Hỗ trợ soạn Props.
Hỗ trợ khi chuyển session live: thay bàn, bưng bê Set Design.
Hỗ trợ bưng bê, set up sản phẩm.
Hỗ trợ dọn dẹp studio. Toàn bộ studio đã dùng clear sạch.
Lưu ý: Dọn trong ngày, ngay sau phiên Live.
Nếu không dọn kịp cho các session quay khuya thì ngay sáng hôm sau phải dọn, cho các session Live sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm.
Làm việc theo nhóm tốt.
Yêu cầu nhân sự Nam.
Yêu cầu bảo mật cao.
Tư duy logic, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.
Chủ động hoàn thành công việc, thái độ tích cực.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 50.000đ/1h
Được đào tạo nghiệp vụ trước khi làm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-82 Thăng Long, phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ho-tro-livestream-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256942
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm V ROYAL
Tuyển Vận hành Livestream V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
V ROYAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm V ROYAL
Tuyển Vận hành Livestream V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
V ROYAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất