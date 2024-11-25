Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3 - 22 ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ dọn dẹp Set Design cũ.

Hỗ trợ set up lại Set Design cũ đã được vendor sản xuất trước đó (reuse). (Di chuyển đồ nặng).

Hỗ trợ soạn Props.

Hỗ trợ khi chuyển session live: thay bàn, bưng bê Set Design.

Hỗ trợ bưng bê, set up sản phẩm.

Hỗ trợ dọn dẹp studio. Toàn bộ studio đã dùng clear sạch.

Lưu ý: Dọn trong ngày, ngay sau phiên Live.

Nếu không dọn kịp cho các session quay khuya thì ngay sáng hôm sau phải dọn, cho các session Live sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm.

Làm việc theo nhóm tốt.

Yêu cầu nhân sự Nam.

Yêu cầu bảo mật cao.

Tư duy logic, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

Chủ động hoàn thành công việc, thái độ tích cực.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 50.000đ/1h

Được đào tạo nghiệp vụ trước khi làm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

