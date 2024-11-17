Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Vận hành Livestream

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà PA Garden, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc: Tòa nhà PA Garden, ngõ 51 Thanh Trì, Thanh Liệt, Hà Nội.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch trưng bày hàng hóa và giám sát hiệu quả hoạt động bán hàng qua Live Stream qua các kênh Facebook, Shopee, TikTok.
Sắp xếp hàng hóa, phòng live và quản trị các thiết bị phục vụ cho phòng live.
Kiểm soát và quản lý chất lượng bán hàng qua Live Stream.
Quản lý doanh số, chỉ số chuyển đổi & đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1995 – 2002, Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm hỗ trợ livestream.
Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng và giọng địa phương.
Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ – 12.000.000đ
Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.
Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường
Làm giờ hành chính từ 8h30 - 17h30, trợ live ca trưa từ 11h - 13h, nghỉ trưa từ 13h30 - 14h30.
1 tháng 26 công, nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần, chủ nhật làm từ 10h-14h tính full công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

