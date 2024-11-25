Tuyển Vận hành Livestream V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

V ROYAL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
V ROYAL

Vận hành Livestream

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại V ROYAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Đường số 64, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Chiến lược và lập kế hoạch:
Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch Livestream trên TikTok Shop theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm).
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá kênh Livestream.
Đề xuất và thực hiện các xu hướng nội dung mới để tăng hiệu quả tiếp cận và doanh số.
2. Xây dựng và quản lý đội ngũ:
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ KOLs, KOCs và nhân viên hỗ trợ Livestream.
Đặt mục tiêu công việc, theo dõi hiệu suất và đánh giá định kỳ hiệu quả của từng nhân sự trong nhóm.
3. Vận hành Livestream:
Giám sát và đảm bảo chất lượng nội dung, hình ảnh, âm thanh trong các buổi Livestream.
Điều phối lịch trình Livestream, đảm bảo tần suất và nội dung nhất quán.
Theo dõi và phân tích số liệu hiệu suất, các chỉ số (lượng xem, doanh thu, tương tác) để tối ưu hóa hiệu quả.
Giám sát tiêu chuẩn, hành lang pháp lý, tránh vi phạm những quy tắc cộng động của TikTok
4. Báo cáo:
Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả Livestream và đề xuất các giải pháp cải thiện.
Đánh giá và phân tích dữ liệu đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa chiến lược phát triển.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Livestream hoặc quản lý livestream, truyền thông trực tuyến.
Có kiến thức và kinh nghiệm live thực chiến trong ngành bán lẻ, mỹ phẩm, nước hoa là một lợi thế
Tuyển mộ được KOLs, KOCs
Hiểu về ads live để điều hướng nhân viên ads live hiệu quả,
Kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng tư duy chiến lược.

Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 100tr/ tháng, Trong đó : Lương cơ bản (15 -25Tr/tháng) + Lương hiệu suất + Hoa hồng theo từng phiên live + Thưởng nóng
Chính sách hoa hồng doanh số phòng và doanh số cá nhân cao top ngành
Được thưởng tháng lương thứ 13.
Cùng công ty tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch, từ thiện
Công ty xét tăng lương liên tục theo hiệu quả kinh doanh tháng
Được công ty đầu tư các khoá học Master nâng cao chuyên môn nghề
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
Nghỉ phép năm, nghỉ chế độ, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

V ROYAL

V ROYAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104/6 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

