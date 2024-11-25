Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

Vận hành Livestream

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: NetViet Building

- 352/10 Trừng Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phối hợp cùng các đài truyền hình, celeb, nhãn hàng...Lên kế hoạch live, sáng tạo nội dung kịch bản cùng ekip, giám sát hiệu quả, chất lượng, doanh thu bán hàng livestream trên các nền tảng TMĐT.
- Quản lý vận hành, phối hợp cùng các nhãn hàng theo dõi, xử lý những ý kiến, bình luận của khách hàng sau mỗi buổi livestream để điều chỉnh và đưa ra kế hoạch cho những buổi tiếp theo
- Phối hợp với Marketing lên các chương trình, chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng TMĐT.
- Trợ live, support ekip trong suốt quá trình livestream
- Đo lường, phân tích, báo cáo hiệu quả các buổi livestream để có chiến lược phù hợp tiếp theo
- Báo cáo chỉ số và đơn hàng sau mỗi phiên livestream
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm về vận hành, quản lý đội ngũ Livestream
Có kinh nghiệm livestream bán hàng trên nền tảng MXH
Năng động, tiếp thu nhanh, linh hoạt khi xử lý vấn đề, có khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt
Có trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Sắp xếp quản lý thời gian, công việc hợp lý, làm việc khoa học
Nhạy bén trong xử lý tình huống
Am hiểu các kiến thức về kinh doanh trực tuyến, quy trình nghiệp vụ cho 1 phiên livestream,
Có các kỹ năng bổ trợ: tin học văn học, điều hành phiên live, kỹ năng lên kế hoạch, sáng tạo nội dung, làm việc cùng celeb, kỹ năng báo cáo hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương thỏa thuận (12-15M) + thưởng hoa hồng doanh số + phụ cấp khác
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc hành chính: từ thứ 2 đến hết thứ 7 (8h30 - 17h30); Nếu làm việc ngoài giờ hành chính, nhân viên sẽ được nghỉ bù trong giờ hành chính với số giờ tương ứng theo quy định của công ty.
Văn phòng làm việc ngay trung tâm Tp.HCM
Các ngày nghỉ lễ trong năm theo quy định chung của nhà nước.
Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng sinh nhật công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 180/45/26 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

