Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
- Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Quản lý và sắp xếp lịch livestream của mẫu live, phụ live
Xây dựng và quản lý nội dung/ kịch bản trong các buổi live
Chuẩn lý kỹ thuật và xử lý sự cố kỹ thuật trong buổi live (máy tính, điện thoại, đèn, phần mềm live,...)
Quảng cáo và lên chương trình khuyến mãi cho buổi live
Phân tích chỉ số và hiệu quả trong từng phiên live để đánh giá hiệu suất và tìm phương án cải thiện
Cập nhật và phổ biến chính sách của nền tảng cho mẫu live/phụ live đảm bảo không vi phạm nguyên tắc của nền tảng
Cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực livestream và áp dụng cho phòng live
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về Tiktok, sàn TMĐT, đặc biệt là Livestream
Chăm chỉ, thông minh, nhanh nhẹn, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi khác:
Thưởng tháng lương 13.
Xét điều chỉnh mức lương từ 03 tháng/lần, căn cứ kết quả đánh giá của hệ thống khung năng lực
Được hưởng 12 ngày phép/năm tính từ khi ký hợp đồng chính thức, cộng thêm 1 ngày phép khi thâm niên > 5 năm
Phép tồn hàng năm sẽ được thanh toán vào cuối năm
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...
Được hưởng các chế độ phúc lợi ngày: lễ tết lớn, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc
Được cung cấp đồ ngủ trưa nhân viên (thảm, gối, chăn), bữa ăn sáng tại văn phòng
Được sử dụng miễn phí nước ngọt, sữa, café, trà, đồ ăn nhẹ luôn đầy đủ tại căng tin
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
