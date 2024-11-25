Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH HVNet
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH HVNet

Vận hành Livestream

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại Công ty TNHH HVNet

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trước livestream: Chịu trách nhiệm tìm kiếm mẫu live phù hợp với yêu cầu của buổi livestream
Chuẩn bị: Kiểm tra thiết bị, setup bối cảnh, phối hợp với mẫu để sẵn sàng cho buổi livestream.
Trong livestream: Điều chỉnh kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, góc quay), giám sát chất lượng và hỗ trợ trả lời bình luận.
Sau livestream: Tổng hợp số liệu, báo cáo hiệu quả, lưu trữ nội dung để chỉnh sửa hoặc tái sử dụng.
Sau livestream:

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành livestream hoặc sử dụng phần mềm OBS, VMix.
Kỹ năng xử lý sự cố, quản lý thời gian tốt.
Nhiệt tình, sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ + 1 % hoa hồng doanh thu).
Công ty hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.
Đào tạo kỹ năng, cơ hội thăng tiến.
Môi trường trẻ trung, được trao dồi, học hỏi, năng động, thoải mái, được tự do thể hiện cá tính riêng.
Văn phòng: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM
Thời gian làm việc: 11h-20h (thứ 2-7)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

