Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trước livestream: Chịu trách nhiệm tìm kiếm mẫu live phù hợp với yêu cầu của buổi livestream

Chuẩn bị: Kiểm tra thiết bị, setup bối cảnh, phối hợp với mẫu để sẵn sàng cho buổi livestream.

Trong livestream: Điều chỉnh kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, góc quay), giám sát chất lượng và hỗ trợ trả lời bình luận.

Sau livestream: Tổng hợp số liệu, báo cáo hiệu quả, lưu trữ nội dung để chỉnh sửa hoặc tái sử dụng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành livestream hoặc sử dụng phần mềm OBS, VMix.

Kỹ năng xử lý sự cố, quản lý thời gian tốt.

Nhiệt tình, sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (từ 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ + 1 % hoa hồng doanh thu).

Công ty hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.

Đào tạo kỹ năng, cơ hội thăng tiến.

Môi trường trẻ trung, được trao dồi, học hỏi, năng động, thoải mái, được tự do thể hiện cá tính riêng.

Văn phòng: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian làm việc: 11h-20h (thứ 2-7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin