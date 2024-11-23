Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

Vận hành Livestream

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Livestream Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK25

- 3 ngõ 48 đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng hiệu quả, thu hút người xem.
Nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm phù hợp để livestream
Viết kịch bản livestream hấp dẫn, thu hút khách hàng
Tương tác với khán giả trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy mua hàng
Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ
Báo cáo kết quả livestream cho quản lý
Hỗ trợ quay dựng các video ngắn giới thiệu sản phẩm
Làm các công việc theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, (có kinh nghiệm vận hành livestream là 1 lợi thế)
Có giọng nói truyền cảm, khả năng giao tiếp tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ livestream
Có đam mê với kinh doanh online, tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu áp lực công việc cao
Cẩn thận, chỉnh chu, nhiệt huyết và chủ động trách nhiệm trong công việc
Biết làm content video và chạy ads là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Đối với nhân viên Partime: Lương cứng 4 triệu + KPI + Thưởng % theo doanh số
Lương cứng 4 triệu
(Mức lương cứng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trao đổi khi phỏng vấn)
- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ tại công ty, cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước
- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ đặc biệt khác
- Văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LK25-3 Ngõ 48 Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-livestream-thu-nhap-tren-4-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job255810
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm V ROYAL
Tuyển Vận hành Livestream V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
V ROYAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Vận hành Livestream Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Vận hành Livestream Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm V ROYAL
Tuyển Vận hành Livestream V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
V ROYAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC INNOVATOR ACADEMY
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 4 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất