Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK25 - 3 ngõ 48 đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream bán hàng hiệu quả, thu hút người xem.

Nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm phù hợp để livestream

Viết kịch bản livestream hấp dẫn, thu hút khách hàng

Tương tác với khán giả trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và thúc đẩy mua hàng

Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ

Báo cáo kết quả livestream cho quản lý

Hỗ trợ quay dựng các video ngắn giới thiệu sản phẩm

Làm các công việc theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, (có kinh nghiệm vận hành livestream là 1 lợi thế)

Có giọng nói truyền cảm, khả năng giao tiếp tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ livestream

Có đam mê với kinh doanh online, tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu áp lực công việc cao

Cẩn thận, chỉnh chu, nhiệt huyết và chủ động trách nhiệm trong công việc

Biết làm content video và chạy ads là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Đối với nhân viên Partime: Lương cứng 4 triệu + KPI + Thưởng % theo doanh số

Lương cứng 4 triệu

(Mức lương cứng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trao đổi khi phỏng vấn)

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ tại công ty, cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước

- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ đặc biệt khác

- Văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO PHARMALIFE GLOBAL

