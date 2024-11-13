Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 504 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ cho NV.Livestream chính trong các buổi livestream

Chuẩn bị đạo cụ, sản phẩm cho buổi livestream.

Thực hiện livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tương tác với khách hàng trong quá trình livestream, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng đặt hàng.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các buổi livestream, báo cáo kết quả cho quản lý.

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các nền tảng livestream.

Cập nhật xu hướng thời trang mới và áp dụng vào các buổi livestream.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực vận hành livestream bán hàng.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tự tin trước ống kính.

Khả năng xử lý tình huống tốt, linh hoạt trong quá trình livestream.

Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng livestream như Facebook, TikTok, Shopee Live...

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 7tr + Lương doanh số.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN TRANG

