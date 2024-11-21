Tuyển Vận hành Livestream CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Vận hành Livestream Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chuẩn bị hậu cần trước khi phiên live diễn ra như sắp xếp sản phẩm, setup thiết bị ...

Hỗ trợ host livestream tương tác với khách hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng, đảm bảo buổi livestream được thuận lợi.

Theo dõi, cập nhật dữ liệu trong phiên live

Phụ trách tổng hợp số liệu, báo cáo sau phiên live

Phối hợp xây dựng kịch bản live stream, xây dựng nội dung video

Quay video ngắn giới thiệu phiên live và video ngắn về sản phẩm.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing, ngôn ngữ Trung Quốc hoặc những ngành nghề liên quan.

Giao tiếp được tiếng Trung phục vụ cho công việc.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vận hành livestream, có thể độc lập dẫn dắt phiên live từ 4 tiếng đến 6 tiếng

Khả năng học hỏi nhanh, tư duy nhạy bén và am hiểu chi tiết về các chính sách, thủ thuật livestream trên Tiktok

Ưu tiên đã có kinh nghiệm triển khai các phiên livestream lớn với các KOL và KOC,...

Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 triệu - 25 triệu/tháng : trong đó lương cứng từ 10tr - 18tr +thưởng hoa hồng + thưởng bán hàng hàng tuần.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ của công ty, sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

