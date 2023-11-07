[Hà Nội] CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 2 người Toàn thời gian cố định lương Đến 8 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING
Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 8 Triệu
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba, eBay….
- Xây dựng kế hoạch và quản lý các chiến dịch quảng cáo, marketing online, khuyến mại
- Hỗ trợ bán hàng trên các sàn Thương mại điện tử (Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Amazon, Alibaba, eBay...)
- Hỗ trợ quản lý các gian hàng trực tuyến (danh mục sản phẩm, khuyến mãi, tồn kho, đặt hàng, xuất hàng, thanh toán...)
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, chăm sóc khách hàng trên các gian hàng trực tuyến.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết tốt về các nền tảng thương mại điện tử
- Kỹ năng tổ chức và điều phối công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
- Chủ động trong việc thúc đẩy tiến độ và giải quyết các vấn đề.
- Có tố chất lãnh đạo và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 8 – 10tr/tháng, phụ cấp cơm trưa + vé xe.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h.
- Hưởng lương tháng 13.
- Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
- Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
