Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Tik Meta làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH Tik Meta
- Hà Nội: P2102
- Toà Văn Phòng
- Sảnh Sau , Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Gọi điện tư vấn cho khách hàng các khóa đào tạo Tik Tok online và offline do công ty tổ chức.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, phản hồi những ý kiến của khách hàng về các chương trình đơn vị đang triển khai.
- Chốt đơn khóa học, phối hợp kế toán hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán học phí.
- Báo cáo công việc và tham gia các chương trình đào tạo của công ty.
- Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích về bán hàng, sale, kinh doanh về thương mại điện tử, đặc biệt là kênh Tik Tok.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, sử dụng các công cụ văn phòng thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale, telesale từ 6 tháng trở lên.
- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tín, tư vấn qua điện thoại dễ mến thân thiện.
- Chịu được áp lực công việc, thích chinh phục những mục tiêu mới.
- Trung thực, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi kiến thức, có tham vọng và mục tiêu thăng tiến.
- Có máy tính laptop và phương tiện đi lại. Ưu tiên sinh sống gần công ty.
Tại Công ty TNHH Tik Meta Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7 - 30tr/tháng. Thưởng nóng, thưởng quý.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ. Tạo điều kiện phát huy tối đa mọi năng lực của bản thân. Nhất là sức sáng tạo của gen Z.
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ bài bản chuyên nghiệp.
- Được tham gia (học ké) các khóa đỉnh cao về Tik Tok và bán hàng xuyên biên giới.
- Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí do công ty tổ chức.
- Có cơ hội thăng tiến với lộ trình công danh rõ ràng, công bằng với lòng nhiệt tình và sự cống hiến của bản thân.
- Đóng bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tik Meta
