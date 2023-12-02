Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Max Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Max Media
Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 115
- Xuân La
- Tây Hồ
- Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 6 Triệu
- Xây dựng hình ảnh cá nhân
- Làm content, xây dựng và quản lý group facebook, fanpage
- Tìm kiếm, inbox, tư vấn, chốt đơn các sản phẩm dịch vụ của công ty Media (Bao gồm: gói sản xuất video, gói xây kênh tiktok, khoá học)
- Tham gia hỗ trợ việc cho ekip làm video.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến Media cho sếp khi được giao.
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 19-25, sống tại Hà Nội
- Ưu tiên facebook cá nhân có tương tác tốt
- Sẵn sàng tìm tòi kiến thức, trải nghiệm mới
- Làm việc tại Hà Nội
Tại Max Media Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng 5-6 triệu + KPI sales (Tổng thu nhập thường trong khoảng 10- 25 triệu)
- Được đào tạo về ngành Media
- Có cơ hội tiếp xúc ekip quay phim, người mẫu, hot tiktoker, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng
- Linh hoạt về thời gian làm việc & ngày nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Max Media
