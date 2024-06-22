[Hồ Chí Minh] Billy store Cần tuyển gấp nhân viên sale cho hệ thống Billy Store quận Gò Vấp 15 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Billy store
- Hồ Chí Minh: 27 đường phạm văn Chiêu phường 8 quận Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn dịch vụ và sản phẩm giúp khách hàng mua và sử dụng
- Đưa ra giải pháp, chiến lược để phát triển doanh số
- Xây Dựng hệ thống khách hàng, Đại Lý , Nhà Phân phối khắp cả nước
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ trên 18t, có Cmnd/ Cccd gốc
- Tốt nghiệp THPT ( 12/12), nếu chưa đạt có thể xem xét
- Làm việc siêng năng chăm chỉ, hòa đồng với mọi người
- Thái độ tốt với khách hàng
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Billy store Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương thưởng cho nhân viên làm tốt
- Nghỉ 2 ngày trong tháng
- Hỗ trợ đào tạo nhân viên
- Môi trường làm việc thoải mái năng động và thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Billy store
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
