Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

- Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 5-6 triệu/tháng; hoa hồng 10-30%

+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng. Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng. Thu nhập lên tới 10-40tr triệu/tháng, tùy theo năng lực.

+ Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội

+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định

- Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước

- Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ rảng lên các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.