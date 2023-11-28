Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

  • Tìm kiếm đối tác, khách hàng là các đại lý; khai thác khách hàng tiềm năng
  • Hướng dẫn khách hàng/ đối tác sử dụng ứng dụng app công ty để đặt phòng khách sạn
  • Theo dõi hỗ trợ các booking, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến sản phẩm du lịch của công ty.
  • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng 
  • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Khách sạn, Quản trị kinh doanh, ...
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu 
  • Hiểu biết về tuyến điểm Du lịch, tâm lý du khách
  • Kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
  • Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương – Thưởng
+ Lương cứng: 5-6 triệu/tháng; hoa hồng 10-30%
+ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 800.000/tháng. Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng. Thu nhập lên tới 10-40tr triệu/tháng, tùy theo năng lực.
+ Thưởng nóng khi đạt kết quả kinh doanh vượt trội
+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online.
+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
- Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm ...
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
- Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ rảng lên các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LIÊN MINH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 122, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

