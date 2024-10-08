Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vai trò: Ban QLDA của Chủ đầu tư

Công việc cụ thể:

-Quản lý các giai đoạn xây dựng của một dự án bao gồm điều phối các nhà thầu và các vấn đề khác của quản lý thi công. - Thực hiện kiểm tra công trường thường xuyên để đảm bảo tiến độ xây dựng và kiểm soát chất lượng phù hợp với mong đợi của khách hàng, xác định các vấn đề nổi bật cần được giải quyết và đảm bảo giải quyết một cách thích hợp và kịp thời. - Kiểm soát tài liệu kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng trong mỗi giai đoạn của dự án và tuân thủ các yêu cầu của dự án. - Tham gia vào việc phát triển và thực hiện các quy trình tài liệu liên quan đến chất lượng, thiết kế và xây dựng đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn Công ty đưa ra. - Xem xét hồ sơ thiết kế, bao gồm các tiêu chí kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy định hợp đồng và các quy định có liên quan, ban hành các chỉ thị thay đổi phát sinh khi cần thiết. - Báo cáo với quản lý trực tiếp về tiến độ dự án, chất lượng, khối lượng và các vấn đề khẩn cấp. - Xem xét các tài liệu của Nhà thầu bao gồm Biện pháp thi công và shop-drawing. - Quản lý công tác thanh quyết toán của các nhà thầu tại dự án. - Quản lý công tác bảo hành, bảo trì, sữa chữa các hạng mục công trình xây dựng trong dự án. - Quản lý các công tác hồ sơ chất lượng của dự án. - Phối hợp với ban điều hành để đảm bảo quản lý tổng thể dự án xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, chi phí, kiểm soát tài liệu, thiết kế và tiến độ dự án. - Quản lý công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và kiểm tra thực tế của các cơ quan ban ngành cũng như của công ty

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành

khác có liên quan tại ĐH Xây dựng hoặc các trường khối kỹ thuật tương đương.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và đã có kinh nghiệm làm tại các Chủ đầu tư

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc

- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn trong xây dựng: các phần mềm để triển khai bản vẽ AutoCad, Project, dự toán, Office

- Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

- Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ.

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 20-23 triệu

• Hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ nhà ở tại dự án và vé máy bay về thăm gia đình 2-3 tháng/lần

• Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

• Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

• Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

• Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

• Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin